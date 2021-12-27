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汐科火車站停車好難 閒置汽車格改劃機車格

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐科火車站每天四、五千人搭火車，機車位一位難求，引起不少民怨。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐科火車站每天四、五千人搭火車，機車位一位難求，引起不少民怨。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐科火車站每天四、五千人搭火車，不過，騎機車要轉搭火車，停車卻好難，機車位卻一位難求，引起不少民怨，反而沿線的汽車格，幾乎有一半閒置沒人停，所以，新北市議員張錦豪也要求將部分汽車格改為機車停車格，解決問題。

智慧里長黃智明說，汐科火車站週邊住戶來轉乘的非常的多，現在機車位真的是一位難求，所以，一直希望能夠改善，很感謝議員張錦豪能協助解決，如果閒置汽車格的空位能夠挪出來，改為機車格，就能夠解決目前機車停車的困境。

新北市議員張錦豪指出，汐科火車站每天通勤的機車族會將車停在汐科站左右側的機車格，因為，機車數量相當的多，導致於車位供不應求，那因為汐科站旁邊也有很多的汽車格，所以，也協調市府交通局依平常停車狀況去做調整。

在接獲陳情後，新北市議員張錦豪也先了解週邊的停車狀況，發現機車格幾乎都是停滿，反而是汽車格幾乎有一半都是空的沒人停，張錦豪表示，調出今年汐科站旁邊的停車率，從一月份開始，中間因為遇到疫情，停車率從原本的44%掉到32%，直到這兩個月疫情比較穩定，停車率也只有47%，也就是說整年的停車率不到一半，所以，討論後也將在往北及往南各兩個汽車停車格，都改畫機車格，預計會增加30個機車停車格，好天氣的話，年底前就可以調整完成，改善汐科站機車通勤族，找不到停車位的情形。

火車站 疫情 新北

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