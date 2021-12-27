更生少年冬天送暖 親手做漢堡贈遊民

新北市少年培力園今年5月成立全台首家少年公益早餐店「弘爺漢堡-泰山公益店」，不畏疫情衝擊持續在三級警戒期間送暖挺醫護，爾後又提供愛心待用餐給有需要的弱勢民眾；年末，弘爺漢堡泰山公益店店長邀請培力園少年參與百份漢堡製作，並由少年們親自將暖心餐點送給長年生活於北車街頭的無家者們。

少年阿侖說，第一次做漢堡，而且還是100份，有一種成就感是因為自己也能用這樣的方式成為有愛心的人。本來一開始還在討論要怎麼發送漢堡，沒想到抱著箱子，就有一群無家者圍上來，當下有點緊張，但開始發送後那份緊張感就消失了。

少年阿旻在疫情期間靠著友善店家提的待用餐度過每一天，長期接受社福單位資助的他，是第二次參與送暖行動。阿旻說，「雖然叔叔講話很大聲，嘴裡的食物還噴到我身上，但他們其實很好聊天，也很喜歡有人陪他們聊天，聽他們說話」。

少年培力園主任莊宛蒨說，每年歲末都會帶少年到街頭送暖，過去曾送過毛毯和睡袋，這次少年希望能以手作熱食給無家者一些溫暖，為了讓少年更認識這類族群，在送暖行動前一周特別帶著少年去看看其中一位無家者長期身處的環境。剛開始少年會說，寧願死也不要住在這麼臭的地方，但在實際互動過後，少年們學會觀察傾聽，更能理解為什麼會有這樣生活的一群人。

莊宛蒨表示，這些少年在離開車站前，談的都是怎麼要讓無家者過的更好，下次可以做些什麼更貼近他們的需求。這是相當不容易的反思及體驗。