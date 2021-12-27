黃金博物館活化舊宿舍成新秘境 臉書開箱抽好禮搶先看

新北市立黃金博物館為活化園區廢棄空間，並銜接周邊藝文景點，將鄰近祈堂老街的台金公司舊員工宿舍荒廢空間活化，結合一旁「方舟上的集會所」地景裝置藝術，成為博物館新秘境，為讓民眾搶先欣賞，博物館臉書即日起推出「秘境開箱活動」，參加即可抽限量精美文創品。

黃金博物館長謝文祥說，即將於明年1月開幕的新館及周邊景觀區，前身是1963年興建的台金公司員工宿舍，自2015年起，該處即無人居住，長期空間雜亂，影響遊客探訪聚落意願，但其實是一處尋幽探密很好的去處。

謝文祥表示，為帶動博物館人潮深入社區，同時為博物館近年推動的「水金九礦山學」尋找一個合適的扎根與推廣基地，博物館於2019年底，爭取文化部再造歷史現場專案計畫1年補助經費，將舊宿舍及周邊園區進行環境美化，讓此區蛻變為讓民眾驚豔的美麗秘境，歡迎民眾開幕後到此嶄新景點參觀。

為搶先欣賞秘境，博物館即日起至12月31日推出「秘境開箱活動」，民眾只要到臉書活動貼文留言，選擇最喜歡的秘境照片並許願，就有10位幸運網友可抽中限量精美文創品，更多活動訊息請上活動臉書。