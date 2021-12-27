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新泰塭仔圳第2區拆遷將截止 超過500間廠家完成點交
新泰塭仔圳重劃案第二區自動搬遷期將於12月底截止，目前已有500多間點交完成，其餘廠家也如火如荼拆遷中。市府今日將出動多組大型機具，針對首波重點施工路段拆除地上物及興建圍籬，包括新樹路、中正路、瓊林路及30米計畫道路工程等區域。
新泰塭仔圳拆遷作業共分為兩區，第一區約有3000間工廠，拆遷期限為9月底，僅有2間業者配合工項作業，將於近日拆除，其餘都已在之前完成點交作業；第二區拆遷期限則為12月底，目前已有500多家業者完成點交，可獲得補償金，其他業者也都積極辦理拆遷作業。
新北市地政局長康秋桂表示，市長上任後大力推動塭仔圳重劃案，並聯合多局處一同輔導遷移住家、工廠，區內民眾也都相當配合拆除、點交作業。
康秋桂指出，為順利推動重劃工程施作，市府工程單位每日都會出動多組大型機具進場優先拆除第二區內的首波施工區域，包括中正路、新樹路以及30米計畫道路兩側的建物，並配合同步架設圍籬。除此之外，為緩解重劃區施工期間區內民眾停車的需求，市府也將優先將區內文中小用地上的地上物拆除，開闢為臨時停車場供民眾使用。
康秋桂呼籲，12月底拆除期限將屆，請盡速向市府申請點交地上物，只要騰空或拆除之地上物，點交給市府後，除可免繳房屋稅外，土地還能由市府保管，不必擔心遭傾倒垃圾挨罰。
地政局重劃科長李先智表示，第二區共有1300多家廠家，除已經點交的500多間廠家外，另外還有600多家業者正積極辦理拆遷工程，期盼在年底前完成點交，獲得補助金。若是未主動拆遷，市府將在明年3月底之前派員前往當地，強行拆除工廠，全面清空塭仔圳重劃區。
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