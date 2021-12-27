李臨秋故居升格市定古蹟 2022年動工增大稻埕公共空間

李臨秋故居位於台北市大稻埕，在2009年登錄為歷史建築，今再獲升格，指定為直轄市定古蹟。文化局邀集文資委員會勘後認為，該建物是清末時期的建築，木桁與內部空間保有原有生活空間脈絡，材質多維持木構，可以真實呈現李臨秋生前創作空間。所有權人表示，將把1樓打造成複合式藝文空間，讓歌壇新人發表作品的同時，民眾在一旁喝咖啡、聽音樂；2樓則為展示空間，展出李臨秋的作品、手稿等文史資料，預計2022年動工，2023年完工。

台北市文化局針對李臨秋故居進行文資審議，李臨秋為《望春風》、《四季紅》等多首台灣歌謠的作詞人，李臨秋故居原為茶工廠及相關建築之所在地，後來分戶成為住商使用，與市定古蹟莊協發屬同批建物，外貌形式及內部空間格局相似，為劉銘傳時期新興居留區規劃之一部分。

李臨秋么子、所有權人李修鑑表示，故居自1926年至今都沒有動過，希望建物能被永久保存，為傳承台灣歌謠文化及避免子孫產權糾紛，未來考量託付給信託，盼古蹟不再發生變動。

文資委員會勘後認為，約清末時期的建築，木桁與內部空間保有原有生活空間脈絡，材質多維持木構，可以真實反映當時的生活環境。且為李臨秋生前創作空間，具歷史價值。經文資委員投票後同意，指定為直轄市定古蹟。

所有權人委託建築師呂大吉表示，李臨秋故居100公尺之外還有陳天來故居、李春生紀念教堂，其中陳天來故居現正進行修復計畫，此區未來可望成為文化觀光的新熱點，成為既與迪化街銜接、又具備名人風雅的特色公共空間。

李修鑑表示，將把1樓打造成複合式藝文空間，讓歌壇新人發表作品的同時，民眾在一旁喝咖啡、聽音樂；2樓則為展示空間，展出李臨秋的作品、手稿等文史資料，預計2022年動工，2023年完工。