快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

北部駕駛注意！ 元旦連假國5匝道採時段性封閉

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導
新北市警方指出，國道5號石碇、坪林交流道將於今年12月31日、明年1月1日每日凌晨0時至中午12時實施南向「入口匝道封閉管制措施」。記者翁至成／翻攝
新北市警方指出，國道5號石碇、坪林交流道將於今年12月31日、明年1月1日每日凌晨0時至中午12時實施南向「入口匝道封閉管制措施」。記者翁至成／翻攝

元旦連假將至，新北市警交通大隊指出，為了使交通順暢，國道5號石碇、坪林交流道將於12月31日、明年1月1日的凌晨0時至中午12時實施南向「入口匝道封閉管制措施」，南向入口僅開放大客車通行，建議用路人避開管制時段提早出發，節省旅途時間。

新北市警方表示，元旦連假自今年12月31日至明年1月2日，為期3天，有不少北部民眾會前往宜花東看曙光，預測大量車潮將在1日凌晨湧現，轄內易壅塞路段為國道5號石碇、坪林交流道、台9線（北宜公路）及台2線福隆段，呼籲用路人事先規劃行程，避開易壅塞時段。

新北市警方提醒，有鑒於連假尖峰時段車流量大，轄內國道5號石碇、坪林交流道將於12月31日、明年1月1日每日凌晨0時至中午12時實施南向「入口匝道封閉管制措施」，石碇南向入口僅供大客車通行，替代道路請改走台9線、台2線及106線；新店、瑞芳分局將派員加強疏導，維護交通順暢。

另外，元旦連假不一定要去宜花東，新北市也有多場跨年活動，供市民就近參與，如板橋市民廣場的「2021新北市歡樂耶誕城」、三重捷運先嗇宮站3號出口旁廣場的「2021三重Good Day有愛大聲唱擁抱好日子公益演唱會」、淡水漁人碼頭的「光耀新北-1314就愛你」等。為避免人車潮影響會場周邊交通秩序，建議民眾多利用大眾運輸前往。

新北市轄內迎曙光熱門景點，有金瓜石無耳茶壺山步道、鼻頭角步道、基隆山登山步道、福隆海水浴場及三貂角等，周邊停車空間充足，請用路人放心。警方將動員板橋、海山、三重、淡水、蘆洲、瑞芳等分局，協助交通疏導，每日合計使用警、民力共135人次。

為掌握即時路況資訊，請民眾多利用新北市警察局iPolice APP、高速公路1968 APP或收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心，並隨時與警廣（0800-000123）、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。

元旦連假不一定要去宜花東，新北市也有多場活動，供北部民眾就近參與，如「2021新北市歡樂耶誕城」、「2021三重Good Day有愛大聲唱擁抱好日子公益演唱會」等。圖／新北市政府警察局交通大隊提供
元旦連假不一定要去宜花東，新北市也有多場活動，供北部民眾就近參與，如「2021新北市歡樂耶誕城」、「2021三重Good Day有愛大聲唱擁抱好日子公益演唱會」等。圖／新北市政府警察局交通大隊提供
新北市警方指出，國道5號石碇、坪林交流道將於今年12月31日、明年1月1日每日凌晨0時至中午12時實施南向「入口匝道封閉管制措施」。記者翁至成／翻攝
新北市警方指出，國道5號石碇、坪林交流道將於今年12月31日、明年1月1日每日凌晨0時至中午12時實施南向「入口匝道封閉管制措施」。記者翁至成／翻攝

警察 連假

延伸閱讀

新北111年推YouBike站點更密更近

交部籲下載「高速公路1968」App 已改版強化個人化服務

元旦連假祈福點燈共修早課 法鼓山多元迎新年

新北市、鴻海 首辦世界級FRC機器人大賽

相關新聞

北部駕駛注意！ 元旦連假國5匝道採時段性封閉

元旦連假將至，新北市警交通大隊指出，為了使交通順暢，國道5號石碇、坪林交流道將於12月31日、明年1月1日的凌晨0時至中...

新北YouBike2.0設置720站 已超過YouBike1.0站點

新北市公共自行車啟動YouBike1.0+2.0雙系統服務，除既有YouBike1.0系統669站外，迄今新增720站Y...

新北溫泉季起跑 100件限定版浴衣及上萬元住宿劵供抽獎

新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，到明年2月為止，今年推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾...

注意禦寒！跨年氣溫低冷 北市設7醫護站緊急救護

台北市政府12月31日將於市政府廣場舉辦2022跨年晚會，鑑於過去民眾熱情參與、人潮眾多，北市衛生局規畫於市府1樓及活動...

「頂泰山巖志」新書發表 記錄268年泰山巖歷史

財團法人新北市泰山巖發表開基以來第一本廟志「頂泰山巖志」，此書由文史古蹟顧問張仁甫費時超過五年編著，全書橫跨268年，共...

國台圖打造「導盲行穿線」 視障者也能輕鬆自行到館

國立台灣圖書館是中永和地區的重要圖書及文藝空間，近來打造周邊安全通行廊道，國台圖表示，近來在國台圖必經的中和路400巷試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。