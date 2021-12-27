北部駕駛注意！ 元旦連假國5匝道採時段性封閉

元旦連假將至，新北市警交通大隊指出，為了使交通順暢，國道5號石碇、坪林交流道將於12月31日、明年1月1日的凌晨0時至中午12時實施南向「入口匝道封閉管制措施」，南向入口僅開放大客車通行，建議用路人避開管制時段提早出發，節省旅途時間。

新北市警方表示，元旦連假自今年12月31日至明年1月2日，為期3天，有不少北部民眾會前往宜花東看曙光，預測大量車潮將在1日凌晨湧現，轄內易壅塞路段為國道5號石碇、坪林交流道、台9線（北宜公路）及台2線福隆段，呼籲用路人事先規劃行程，避開易壅塞時段。

新北市警方提醒，有鑒於連假尖峰時段車流量大，轄內國道5號石碇、坪林交流道將於12月31日、明年1月1日每日凌晨0時至中午12時實施南向「入口匝道封閉管制措施」，石碇南向入口僅供大客車通行，替代道路請改走台9線、台2線及106線；新店、瑞芳分局將派員加強疏導，維護交通順暢。

另外，元旦連假不一定要去宜花東，新北市也有多場跨年活動，供市民就近參與，如板橋市民廣場的「2021新北市歡樂耶誕城」、三重捷運先嗇宮站3號出口旁廣場的「2021三重Good Day有愛大聲唱擁抱好日子公益演唱會」、淡水漁人碼頭的「光耀新北-1314就愛你」等。為避免人車潮影響會場周邊交通秩序，建議民眾多利用大眾運輸前往。

新北市轄內迎曙光熱門景點，有金瓜石無耳茶壺山步道、鼻頭角步道、基隆山登山步道、福隆海水浴場及三貂角等，周邊停車空間充足，請用路人放心。警方將動員板橋、海山、三重、淡水、蘆洲、瑞芳等分局，協助交通疏導，每日合計使用警、民力共135人次。