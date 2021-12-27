新北111年推YouBike站點更密更近

新北市公共自行車啟動YouBike1.0+2.0雙系統服務，迄今已超過1389站預設目標。交通局長鍾鳴時表示，明年起進行「全市站點加密」計畫，建構更密更近的公共自行車系統。

新北市交通局今天發布新聞稿表示，新北市公共自行車YouBike1.0系統已建置669站，YouBike2.0系統迄今新增720站，使得新北YouBike雙系統服務規模達1389站，超越預設目標。

鍾鳴時表示，新北公共自行車YouBike1.0+2.0雙系統服務自今年10月20日開通至今，YouBike2.0單日周轉率最高突破9轉，約1.3萬使用人次。

鍾鳴時說，自明年起，將針對民眾租賃狀況，逐步進行「全市站點加密」計畫，以建構更密更近的YouBike2.0系統，提供民眾第一哩路與最後一哩路的雙核心服務。

交通局強調，新北市YouBike 1.0和2.0雙系統服務，YouBike2.0採廣佈點、高密度方式，更深入社區便利使用，除與台北市無縫接軌外，也維持與桃園市1.0系統跨市使用。