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李臨秋故居升格市定古蹟 111年啟動修復工程

中央社 / 台北27日電

座落於大稻埕的李臨秋故居原為歷史建築，李臨秋么子李修鑑去年奔走湊得3428萬元取回產權後，繼續推動文資保存，今天獲台北市文資會同意指定為市定古蹟，預計明年啟動修復工程。

望春風作詞人李臨秋的故居在民國98年登錄為歷史建築，但因後代產權問題，去年4月遭到法拍。李臨秋的第6個兒子李修鑑認為有責任保存台灣流行歌謠的文化與歷史，四處奔走籌得新台幣3428萬元，將建築買回來。

李修鑑取得產權後，與呂大吉建築師事務所合作，持續調查、蒐集文史證據，申請指定李臨秋故居為市定古蹟，今天獲台北市文化資產審議委員會同意。

呂大吉在會議上表示，李臨秋故居位於「台灣茶街」貴德街上，與一旁的千秋街店屋、南興茶行、全祥茶莊等形成自日治時期保留下來的完整建築群，100公尺之外還有陳天來故居、李春生紀念教堂，是大稻埕除迪化街外最有發展潛力的地區。

李修鑑說，文化的東西一破壞掉就沒有了，希望父親的故居能被永久保存，所以未來可能會託付給信託，避免後代因產權糾紛，使古蹟發生不應有的變動。

呂大吉與李修鑑會受接受媒體聯訪表示，李臨秋故居預計111年啟動修復工程，112年完工，將把1樓打造成複合式藝文空間，讓歌壇新人發表作品的同時，民眾在一旁喝咖啡、聽音樂；2樓則為展示空間，展出李臨秋的作品、手稿等文史資料。

文化局副局長田瑋表示，李臨秋故居的修復再利用計畫今年剛通過文資會審議，獲指定為市定古蹟後不用重審，僅須做文字上的修正，例如將歷史建築改為古蹟等；因為建築本身的狀況不是很好，希望能盡快動工完成修復。

歷史建築 古蹟

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