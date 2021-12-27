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柯文哲籲打第3劑疫苗 研議更有效率預約方式

中央社 / 台北27日電

北市柯文哲今天接種第3劑疫苗，他表示，若只打兩劑疫苗，對抗Omicron變種病毒效果好像都不太好，呼籲接種兩劑滿5個月就來打第3劑，正研究更好的預約方式。

台北市長柯文哲今早參觀市府醫務室及員工健康促進辦公室，並接種第3劑疫苗。柯文哲前兩劑接種AZ，今天打的則是BNT。

柯文哲說，Omicron開始變成全世界主流變種病毒，「好像只有打兩劑，效果都不太好，特別是AZ兩劑，效果更不好」，顯然第3劑還是要打。

柯文哲表示，民眾打滿兩劑疫苗滿5個月就來打第3劑，正在研究怎麼讓大家可以更有效率地預約，網站製作中。

副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘也一同接種第3劑。蔡炳坤指出，現在北市所有合約診所到31日前，有264家可接種莫德納疫苗，民眾不管要打第幾劑都可以。

而醫院部分，有28家可現場掛號預約，到31日前，大型醫院4種疫苗都有，等到下階段預約系統準備好會跟民眾報告，歡迎來接種。

莫德納疫苗 柯文哲 北市

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