柯文哲籲打第3劑疫苗 研議更有效率預約方式
台北市長柯文哲今天接種第3劑疫苗，他表示，若只打兩劑疫苗，對抗Omicron變種病毒效果好像都不太好，呼籲接種兩劑滿5個月就來打第3劑，正研究更好的預約方式。
台北市長柯文哲今早參觀市府醫務室及員工健康促進辦公室，並接種第3劑疫苗。柯文哲前兩劑接種AZ，今天打的則是BNT。
柯文哲說，Omicron開始變成全世界主流變種病毒，「好像只有打兩劑，效果都不太好，特別是AZ兩劑，效果更不好」，顯然第3劑還是要打。
柯文哲表示，民眾打滿兩劑疫苗滿5個月就來打第3劑，正在研究怎麼讓大家可以更有效率地預約，網站製作中。
副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘也一同接種第3劑。蔡炳坤指出，現在北市所有合約診所到31日前，有264家可接種莫德納疫苗，民眾不管要打第幾劑都可以。
而醫院部分，有28家可現場掛號預約，到31日前，大型醫院4種疫苗都有，等到下階段預約系統準備好會跟民眾報告，歡迎來接種。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言