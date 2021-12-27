快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

侯友宜：未來台北市長誰參選都希望雙北可往前走

中央社 / 新北27日電

新北市長侯友宜今天對傳民進黨可能推前副總統陳建仁參選台北市長的媒體提問表示，未來台北市長誰來參選，他都懷抱著同樣一個心情，希望共榮、共好，雙北可以不斷地往前走。

侯友宜今天主持辦理世界級FRC機器人區域大賽記者會時接受媒體聯訪，媒體詢及對民進黨可能由前副總統陳建仁參選台北市長時表示，未來台北市長是誰會來參選？他都懷抱著同樣一個心情，就是只要大家能夠共榮、共好，雙北就可以不斷地往前走。

他表示，雙北是一個共同生活圈，有很多的議題都可以合作，他跟台北市長柯文哲在很多交通、民生及都市的計畫都能夠攜手合作。那離選舉還有很長一段，所以，現階段還是跟柯文哲大家努力的合作。

侯友宜表示，未來誰來競選台北市長，還有一段時間，

民眾最關心的是雙北共同生活圈上物價及房價等問題。這才是大家要共同要面對解決的，也是他現在應該做的方向。

侯友宜被問到對新竹縣市合併升格問題表示，國土規劃應全盤性考量，否則，一定有人會提出很多方向。例如北北基要不要大合併，竹竹苗整併及彰化要不要升格等，這些議題就會層出不窮，大家要好好思考，等到未來做好完整配套後再來實施都不晚。

侯友宜 民進黨

延伸閱讀

傳陳建仁選2022北市長搶中間票？柯文哲嗆實在受不了

陳建仁選台北市長？侯友宜：現與柯文哲合作並進

選前搞縣市合併 侯友宜批綠營把黨利益擺國家人民之前

糗翻！誤把「米可白」當成狗 侯友宜叫錯名超尷尬

相關新聞

北部駕駛注意！ 元旦連假國5匝道採時段性封閉

元旦連假將至，新北市警交通大隊指出，為了使交通順暢，國道5號石碇、坪林交流道將於12月31日、明年1月1日的凌晨0時至中...

新北YouBike2.0設置720站 已超過YouBike1.0站點

新北市公共自行車啟動YouBike1.0+2.0雙系統服務，除既有YouBike1.0系統669站外，迄今新增720站Y...

新北溫泉季起跑 100件限定版浴衣及上萬元住宿劵供抽獎

新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，到明年2月為止，今年推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾...

注意禦寒！跨年氣溫低冷 北市設7醫護站緊急救護

台北市政府12月31日將於市政府廣場舉辦2022跨年晚會，鑑於過去民眾熱情參與、人潮眾多，北市衛生局規畫於市府1樓及活動...

「頂泰山巖志」新書發表 記錄268年泰山巖歷史

財團法人新北市泰山巖發表開基以來第一本廟志「頂泰山巖志」，此書由文史古蹟顧問張仁甫費時超過五年編著，全書橫跨268年，共...

國台圖打造「導盲行穿線」 視障者也能輕鬆自行到館

國立台灣圖書館是中永和地區的重要圖書及文藝空間，近來打造周邊安全通行廊道，國台圖表示，近來在國台圖必經的中和路400巷試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。