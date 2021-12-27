侯友宜：未來台北市長誰參選都希望雙北可往前走

新北市長侯友宜今天對傳民進黨可能推前副總統陳建仁參選台北市長的媒體提問表示，未來台北市長誰來參選，他都懷抱著同樣一個心情，希望共榮、共好，雙北可以不斷地往前走。

侯友宜今天主持辦理世界級FRC機器人區域大賽記者會時接受媒體聯訪，媒體詢及對民進黨可能由前副總統陳建仁參選台北市長時表示，未來台北市長是誰會來參選？他都懷抱著同樣一個心情，就是只要大家能夠共榮、共好，雙北就可以不斷地往前走。

他表示，雙北是一個共同生活圈，有很多的議題都可以合作，他跟台北市長柯文哲在很多交通、民生及都市的計畫都能夠攜手合作。那離選舉還有很長一段，所以，現階段還是跟柯文哲大家努力的合作。

侯友宜表示，未來誰來競選台北市長，還有一段時間，

民眾最關心的是雙北共同生活圈上物價及房價等問題。這才是大家要共同要面對解決的，也是他現在應該做的方向。

侯友宜被問到對新竹縣市合併升格問題表示，國土規劃應全盤性考量，否則，一定有人會提出很多方向。例如北北基要不要大合併，竹竹苗整併及彰化要不要升格等，這些議題就會層出不窮，大家要好好思考，等到未來做好完整配套後再來實施都不晚。