快訊

竹竹併幫林智堅找工作 害政壇一堆人失業有苦難言

公投投票率低迷 不在籍投票是解決辦法嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北溫泉季起跑 100件限定版浴衣及上萬元住宿劵供抽獎

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾抽獎，禮品總額38萬元。記者施鴻基／攝影
新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾抽獎，禮品總額38萬元。記者施鴻基／攝影

新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，到明年2月為止，今年推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾抽獎，禮品總額38萬元。

「新北山海湯」有26家溫泉業者提供多項優惠，民眾消費滿300元可抽總額38萬元禮品。另有5家旅行社推出溫泉遊程。

今年溫泉節限定款「新北山海湯」浴衣每件造價2500元，將提供100件讓民眾抽獎；另有價值萬元以上的Dyson吹風機、福隆福容大飯店VILLA住宿券等，其他業者也提供住宿劵、溫泉泡湯券和青春山海線禮盒等200件禮品。

觀旅局長蔣志薇說，新北市溫泉坐擁山海景色，今年因疫情延後舉辦，但好酒沉甕底，溫泉季將成為年度壓軸活動，且適逢低溫，正是泡湯的好時機。

蕭青陽表示，新北山海湯的品牌主視覺設計以簡潔線條呈現，山形隱藏了新北市New Taipei的英文縮寫NT，三條斜波紋代表溫泉、海浪及新北的山川瀑布，圓弧曲線完整了溫泉的意象。

高元龍表示，浴衣使用藍印花布料，款式採用斗篷修身的線條輪廓，兼具實用與時尚感。

觀旅局表示，冷冬造訪新北山海湯，可順道安排1、2天的小旅行，無論烏來或金山、萬里等地，都值得一遊。

新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，推出100件限定版藍染印花浴衣供民眾抽獎。記者施鴻基／攝影
新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，推出100件限定版藍染印花浴衣供民眾抽獎。記者施鴻基／攝影
新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾抽獎，禮品總額38萬元。記者施鴻基／攝影
新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾抽獎，禮品總額38萬元。記者施鴻基／攝影
新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾抽獎，禮品總額38萬元。記者施鴻基／攝影
新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾抽獎，禮品總額38萬元。記者施鴻基／攝影

溫泉季 浴衣

延伸閱讀

角落小夥伴到碧潭！15米蜥蜴母子相依偎地景裝置首亮相

新北7+7方案118人篩陰返社區 加強監測防陰轉陽

新北歡樂耶誕城隱藏彩蛋 就在環狀線燈區

第7屆鐵道馬拉松明年4月登場 隱藏版隊友開外掛神助攻

相關新聞

注意禦寒！跨年氣溫低冷 北市設7醫護站緊急救護

台北市政府12月31日將於市政府廣場舉辦2022跨年晚會，鑑於過去民眾熱情參與、人潮眾多，北市衛生局規畫於市府1樓及活動...

新北溫泉季起跑 100件限定版浴衣及上萬元住宿劵供抽獎

新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，到明年2月為止，今年推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾...

「頂泰山巖志」新書發表 記錄268年泰山巖歷史

財團法人新北市泰山巖發表開基以來第一本廟志「頂泰山巖志」，此書由文史古蹟顧問張仁甫費時超過五年編著，全書橫跨268年，共...

國台圖打造「導盲行穿線」 視障者也能輕鬆自行到館

國立台灣圖書館是中永和地區的重要圖書及文藝空間，近來打造周邊安全通行廊道，國台圖表示，近來在國台圖必經的中和路400巷試...

搭捷運走失 年長者增2成多

台北捷運今年走失民眾165人，比去年增加19人，尤以65歲以上長者增加近26％最多，建議須有人陪同協助指引。捷運警察隊日...

老房子運動 北市明年再添6處

台北市長柯文哲任期剩一年，北市府持續推動「老房子文化運動」，截至明年底將共有22處市有文化資產建物，交由民間投入修復營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。