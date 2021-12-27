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新北溫泉季起跑 100件限定版浴衣及上萬元住宿劵供抽獎
新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，到明年2月為止，今年推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾抽獎，禮品總額38萬元。
「新北山海湯」有26家溫泉業者提供多項優惠，民眾消費滿300元可抽總額38萬元禮品。另有5家旅行社推出溫泉遊程。
今年溫泉節限定款「新北山海湯」浴衣每件造價2500元，將提供100件讓民眾抽獎；另有價值萬元以上的Dyson吹風機、福隆福容大飯店VILLA住宿券等，其他業者也提供住宿劵、溫泉泡湯券和青春山海線禮盒等200件禮品。
觀旅局長蔣志薇說，新北市溫泉坐擁山海景色，今年因疫情延後舉辦，但好酒沉甕底，溫泉季將成為年度壓軸活動，且適逢低溫，正是泡湯的好時機。
蕭青陽表示，新北山海湯的品牌主視覺設計以簡潔線條呈現，山形隱藏了新北市New Taipei的英文縮寫NT，三條斜波紋代表溫泉、海浪及新北的山川瀑布，圓弧曲線完整了溫泉的意象。
高元龍表示，浴衣使用藍印花布料，款式採用斗篷修身的線條輪廓，兼具實用與時尚感。
觀旅局表示，冷冬造訪新北山海湯，可順道安排1、2天的小旅行，無論烏來或金山、萬里等地，都值得一遊。
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