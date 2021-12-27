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注意禦寒！跨年氣溫低冷 北市設7醫護站緊急救護

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
鑑於過去跨年活動人潮眾多，北市衛生局將於現場設7個醫護站提供醫療服務。圖為2021跨年晚會。圖／北市觀傳局提供
鑑於過去跨年活動人潮眾多，北市衛生局將於現場設7個醫護站提供醫療服務。圖為2021跨年晚會。圖／北市觀傳局提供

台北市政府12月31日將於市政府廣場舉辦2022跨年晚會，鑑於過去民眾熱情參與、人潮眾多，北市衛生局規畫於市府1樓及活動場地周邊設立7個醫護站提供醫療服務；另除了呼籲民眾除要戴口罩、量體溫，參加活動前記得飲食、注意保暖，也提醒醫護站是緊急醫療救護，切勿當作休息處。

衛生局說明，跨年晚會當天將於市府1樓東區大廳市民服務中心設置傷病患留觀區（1號醫護站），同時活動場地周邊也會設立7個醫護站，醫護站上方置可夜視並標有十字的空飄氣球。

參與活動的醫護人員、救護技術員、無線電人員及衛生局工作人員，事先辦理勤前講習，促使活動相關人員熟悉整體活動、緊急應變計畫及常見病況處理。

台北最High新年城跨年晚會自31日晚間6時開始，延續到明年1月1日凌晨1時，因應疫情期間，考量跨年晚會活動人潮擁擠，長時間且近距離接觸不特定人士的特性，衛生局提出5要點提醒民眾。

第一，跨年當天自下午5時起，開放民眾進場並執行進出口管制，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯制，工作人員蓋手章後才可進場。

第二，服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並有額溫槍供民眾自主測量；所有流動廁所皆備有肥皂及洗手設備，並加強消毒頻率，廁所外部也增設供水站供民眾洗手。

第三，若是居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾（包含表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。

若非以上個案，但具有相關「旅遊史、職業別、接觸史、與確診者群聚的紀錄」，建議仍避免參加跨年晚會，改由線上收看。

第四，參加民眾出門前記得進食避免低血糖、注意身體保暖，進入管制區後就須依照防疫規定及現場工作人員引導，全程戴口罩且禁止飲食。

第五，國內演唱會現場病患以外傷最多，其次為頭暈、頭痛，提醒民眾在人潮擁擠時要隨時留意身體變化及保持平穩情緒，若有不適可就近尋求醫護站協助，但提醒醫護站是緊急醫療救護，勿當休息處。

跨年晚會 衛生局

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