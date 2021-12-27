快訊

竹竹併幫林智堅找工作 害政壇一堆人失業有苦難言

公投投票率低迷 不在籍投票是解決辦法嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「頂泰山巖志」新書發表 記錄268年泰山巖歷史

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
張仁甫編著的「頂泰山巖志」記錄著268年泰山巖歷史。記者張睿廷／攝影
張仁甫編著的「頂泰山巖志」記錄著268年泰山巖歷史。記者張睿廷／攝影

財團法人新北市泰山巖發表開基以來第一本廟志「頂泰山巖志」，此書由文史古蹟顧問張仁甫費時超過五年編著，全書橫跨268年，共656頁、一千多張圖片。頂泰山巖志包括祖師溯源、沿革、奉祀佛神、組織、碑匾、楹聯、裝置藝術、甲子徵詩、器物、特色等十章。

張仁甫說，巖志是祖師安排，先天資源人事時地物促成，後天是董事會團隊的信任和全力支援。鄉志、廟志通常是團隊作業，頂泰山巖志由他一個人撰寫，而文獻少，只有旁徵博引。第一版注重廣度，所知所聞通通寫入，如有增修留給第二版。

國立台北大學海山學研究中心主任洪健榮說，張仁甫從原本的自然科學跨足人文領域，已經是台灣地方學研究的專家，他實事求是，為泰山留下重要的寶典。廟志比較少見，通常是有一定的累積才能成就，相當佩服頂泰山巖和張仁甫的努力。

頂泰山巖主祀顯應祖師董事長林志峰說，祖師源自福建安溪，泰山李氏七股會為基礎，基隆四氏酬效聖德，才有今天的廟容。1985年，經政府指定為古蹟，承載更多的社會責任，他們這一代管理人必須為歷史留下紀錄。

泰山區長林慶豐說，泰山區公所編有泰山志，但1994年後的得參考頂泰山巖志。泰山因為塭仔圳市地重劃正在歷經翻轉，文化傳承很重要，要留下給後代子孫。

前立法委員、分香的泰山巖董事長李鴻鈞說，顯應祖師不只是泰山信仰的中心，社會各界都知道，這是信仰發展不簡單的事。

信仰 古蹟

延伸閱讀

HBL／南山全勝闖8強 泰山2勝也出線

HBL／衛冕軍「賭大的」 延長賽驚險退治平

HBL／東山再起！戰鬥鴨逆轉衛冕軍泰山

龍邦從盟友變敵人 結詹家71年獨攬局面 一文看懂：泰山經營權之爭下的那些盤算

相關新聞

注意禦寒！跨年氣溫低冷 北市設7醫護站緊急救護

台北市政府12月31日將於市政府廣場舉辦2022跨年晚會，鑑於過去民眾熱情參與、人潮眾多，北市衛生局規畫於市府1樓及活動...

新北溫泉季起跑 100件限定版浴衣及上萬元住宿劵供抽獎

新北市年度壓軸活動溫泉季「新北山海湯」今起跑，到明年2月為止，今年推出100件限定版藍染印花浴衣及多項上萬元住宿劵供民眾...

「頂泰山巖志」新書發表 記錄268年泰山巖歷史

財團法人新北市泰山巖發表開基以來第一本廟志「頂泰山巖志」，此書由文史古蹟顧問張仁甫費時超過五年編著，全書橫跨268年，共...

國台圖打造「導盲行穿線」 視障者也能輕鬆自行到館

國立台灣圖書館是中永和地區的重要圖書及文藝空間，近來打造周邊安全通行廊道，國台圖表示，近來在國台圖必經的中和路400巷試...

搭捷運走失 年長者增2成多

台北捷運今年走失民眾165人，比去年增加19人，尤以65歲以上長者增加近26％最多，建議須有人陪同協助指引。捷運警察隊日...

老房子運動 北市明年再添6處

台北市長柯文哲任期剩一年，北市府持續推動「老房子文化運動」，截至明年底將共有22處市有文化資產建物，交由民間投入修復營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。