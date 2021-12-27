「頂泰山巖志」新書發表 記錄268年泰山巖歷史

財團法人新北市泰山巖發表開基以來第一本廟志「頂泰山巖志」，此書由文史古蹟顧問張仁甫費時超過五年編著，全書橫跨268年，共656頁、一千多張圖片。頂泰山巖志包括祖師溯源、沿革、奉祀佛神、組織、碑匾、楹聯、裝置藝術、甲子徵詩、器物、特色等十章。

張仁甫說，巖志是祖師安排，先天資源人事時地物促成，後天是董事會團隊的信任和全力支援。鄉志、廟志通常是團隊作業，頂泰山巖志由他一個人撰寫，而文獻少，只有旁徵博引。第一版注重廣度，所知所聞通通寫入，如有增修留給第二版。

國立台北大學海山學研究中心主任洪健榮說，張仁甫從原本的自然科學跨足人文領域，已經是台灣地方學研究的專家，他實事求是，為泰山留下重要的寶典。廟志比較少見，通常是有一定的累積才能成就，相當佩服頂泰山巖和張仁甫的努力。

頂泰山巖主祀顯應祖師董事長林志峰說，祖師源自福建安溪，泰山李氏七股會為基礎，基隆四氏酬效聖德，才有今天的廟容。1985年，經政府指定為古蹟，承載更多的社會責任，他們這一代管理人必須為歷史留下紀錄。

泰山區長林慶豐說，泰山區公所編有泰山志，但1994年後的得參考頂泰山巖志。泰山因為塭仔圳市地重劃正在歷經翻轉，文化傳承很重要，要留下給後代子孫。

前立法委員、分香的泰山巖董事長李鴻鈞說，顯應祖師不只是泰山信仰的中心，社會各界都知道，這是信仰發展不簡單的事。