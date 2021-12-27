國台圖打造「導盲行穿線」 視障者也能輕鬆自行到館
國立台灣圖書館是中永和地區的重要圖書及文藝空間，近來打造周邊安全通行廊道，國台圖表示，近來在國台圖必經的中和路400巷試辦「導盲行穿線」，讓視障人士從永安市場站前往國台圖的交通動線更加安全好走，讓不少體驗過後的視障朋友頻頻說讚。
國台圖說明，館方致力營造閱讀無礙的環境，自109年起偕同新北市府交通局、養工處、中和區公所、北市捷運工程局、工程設計顧問等，以及不同障別專家與視障讀者親臨現場會勘，共同研議大眾運輸至國台圖的無障礙交通動線改善方案。
國台圖指出，在各單位合作下，「導盲行穿線」正式導入新北市，並率先在捷運永安市場站到國台圖必經的中和路400巷試辦，主要改善成果包含標線型人行道拓寬整平、沿線各巷弄路口增設行穿線、畫設視障引導標線、提升標線防滑係數及厚度、鋪設警示磚、路口設置紅綠燈有聲號誌、路緣斜坡道斜率改善、局部增設安全護欄等，同時進行沿途障礙物移設及水溝蓋更換為細目型格柵，提升整體巷道環境美觀及安全性。
國台圖表示，除街道改善外，四號公園勵學廣場至國台圖館前門入口亦延伸新設導盲磚，施工之前經過多次視障使用者測試回饋及調整，可有效幫助視障者在寬闊的廣場上辨認行走動線。另外，還有幾家鄰近四號公園的友善餐廳與國台圖合作提供「雙視點字菜單」及「線上菜單」的服務，讓視障者可以自由選餐。
視障者廖小姐分享，在搶先體驗中和路400巷無障礙動線後，發現從永安市場站前往國台圖的交通動線變好走也變安全了，捷運站人員會熱心協助視障者使用「觸摸式地圖」；視障者黃同學也說，從永安市場站往返國台圖之間各個路口都已劃設導盲行穿線，通過路口時不必擔心是否偏離行人穿越道，這樣的改變感覺更安全、更安心，幫助視障者找回生活自主權，期待友善的環境能夠變得更普及。
國台圖提到，未來也會持續提供多元便利、行無礙的到館輔助，除無障礙交通動線自助服務、觸摸式地圖外，也會有線上定向解說（https://viis.ntl.edu.tw/qa/cp/15），另外還有專人導引服務，歡迎尚未接受定向行動訓練或不便獨自從永安市場站往返圖書館的視障朋友多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言