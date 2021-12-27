國台圖打造「導盲行穿線」 視障者也能輕鬆自行到館

國立台灣圖書館是中永和地區的重要圖書及文藝空間，近來打造周邊安全通行廊道，國台圖表示，近來在國台圖必經的中和路400巷試辦「導盲行穿線」，讓視障人士從永安市場站前往國台圖的交通動線更加安全好走，讓不少體驗過後的視障朋友頻頻說讚。

國台圖說明，館方致力營造閱讀無礙的環境，自109年起偕同新北市府交通局、養工處、中和區公所、北市捷運工程局、工程設計顧問等，以及不同障別專家與視障讀者親臨現場會勘，共同研議大眾運輸至國台圖的無障礙交通動線改善方案。

國台圖指出，在各單位合作下，「導盲行穿線」正式導入新北市，並率先在捷運永安市場站到國台圖必經的中和路400巷試辦，主要改善成果包含標線型人行道拓寬整平、沿線各巷弄路口增設行穿線、畫設視障引導標線、提升標線防滑係數及厚度、鋪設警示磚、路口設置紅綠燈有聲號誌、路緣斜坡道斜率改善、局部增設安全護欄等，同時進行沿途障礙物移設及水溝蓋更換為細目型格柵，提升整體巷道環境美觀及安全性。

國台圖表示，除街道改善外，四號公園勵學廣場至國台圖館前門入口亦延伸新設導盲磚，施工之前經過多次視障使用者測試回饋及調整，可有效幫助視障者在寬闊的廣場上辨認行走動線。另外，還有幾家鄰近四號公園的友善餐廳與國台圖合作提供「雙視點字菜單」及「線上菜單」的服務，讓視障者可以自由選餐。

視障者廖小姐分享，在搶先體驗中和路400巷無障礙動線後，發現從永安市場站前往國台圖的交通動線變好走也變安全了，捷運站人員會熱心協助視障者使用「觸摸式地圖」；視障者黃同學也說，從永安市場站往返國台圖之間各個路口都已劃設導盲行穿線，通過路口時不必擔心是否偏離行人穿越道，這樣的改變感覺更安全、更安心，幫助視障者找回生活自主權，期待友善的環境能夠變得更普及。