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新北市25項新制元旦上路 逾萬處場所禁電子菸

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市明年新制上路，托嬰中心加薪措施上路，公立托嬰員工每人加薪4000元。記者張睿廷／攝影
新北市明年新制上路，托嬰中心加薪措施上路，公立托嬰員工每人加薪4000元。記者張睿廷／攝影

新北市府明年1月1日起上線的新措施超過25項，有各種優惠、補助及禁菸限制，包括使用「行動支付」繳交路邊停車費優惠，另外，新北市府也將在新公告的1萬1031處禁止民眾使用電子菸及加熱菸具，主要地點為校園周邊、公車候車亭，除此之外，托嬰中心加薪措施也將上線。

新北市研考會表示，市府為了精進教育相關服務，將在新北校園通APP新增「教育在地通」功能，民眾可用手機查詢周邊的合法教育機構，解決安排求學、安親與補習之需求。

另外，為完善無菸環境之建置及維護，新北市公告的禁菸場所內，將全面禁止吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具，共有1萬1031處，包括校園周邊、公車候車亭等處，違者將處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

新北托嬰中心人才流失，市府為降低流動率，將在明年為所有公立托嬰中心員工加薪4000元，若加上年終1.5個月，年薪可能加5萬4000元，幅度高達11%，共1902人受惠；另外，「準公共化托嬰中心」的教師也都可獲得更多獎勵，專業人員任職年資滿1年以上每年領到1萬8000元，年資滿3年以上每年領2萬4000元，年資滿5年以上每年領3萬元。

研考會指出，市府為了鼓勵民眾使用電子支付，明年開始，民眾只要使用「行動支付」繳交路邊停車費，即可享有滿3筆折抵5元優惠，用越多，省越多。

托嬰 禁菸 新北

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