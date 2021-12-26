快訊

新北確診男到過板橋環球美食街用餐 該專櫃今暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市環保局編預算找外包 工會批變相裁撤「我們做得好好」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市環保局明年度部分清潔業務將委外，引發環保工會憂恐變相裁員。圖／北市環保局提供
北市環保局明年度部分清潔業務將委外，引發環保工會憂恐變相裁員。圖／北市環保局提供

北市環保局明年度部分清潔業務將委外，引發環保工會憂恐變相裁員。台北市環保局明年度起，將編列高架橋道路撿拾、勤務中心等委外經費3千萬，65名員工恐遭委外取代，環保局企業工會日前到議會陳情指控，編列外包預算，實質恐是變相裁撤，現在同仁已有另尋工作打算，「我們做得好好的，有什麼理由委外？」環保局此舉也引起多位議員批評，環保局沒跟同仁溝通，就跟議會要錢，若區隊大亂最後倒楣恐是台北市民，環保局長劉銘龍表示，業務委外只採遇缺不補，並不會解僱員工。

北市環保局企業工會理事長蔣萬金指出，勤務中心和高架橋道路撿拾都是專業又複雜的工作，環保局卻找理由要求外包，實際上恐是為減少員額，許多同仁擔心遭裁撤，已經有另尋工作的打算。他質疑，「我們做得好好的，有什麼理由委外？」現在這項可以委外，下次別項也可以委外？

劉銘龍表示，由於同仁對於危險工作意願較低，一向都有委外處理的經驗，此次編列的兩個項目，是考量勤務中心人力青黃不接，以及高架道路撿拾危險性高，又沒有專人專責負責，才有此編列。

蔣萬金質疑，既然要重視勞工職安，環保局應加強高架道路撿拾的在職訓練與設備，才是解決之道；至於勤務中心是24小時運作單位，必須負責北市1999的任務，必須瞭解各單位橫向調度，專業度高，也不該委外處理。

議員許淑華表示，環保局要做委外，都沒有跟員工溝通，就來跟議會要錢，實在荒謬，一旦委外導致同仁人人自保，另尋其它工作，難道是要讓區隊大亂，最後倒楣恐是台北市民。

劉銘龍表示，公路清潔、垃圾收運等環保局核心業務，並無委外計畫，至於業務委外後，僅會遇缺不補，並不會解僱員工。蔣萬金認為，遇缺不補等同於減少員額，工會仍難接受。

議員簡舒培表示，局長還是覺得自己的做法是對的，根本沒在聽工會意見。議員李傅中武批評環保局此舉是碾壓工會意見。

經決議，委員會暫擱該筆預算，警政衛生委員會第一召集人、議員王世堅表示，在下次預算審查前，要求環保局再與同仁進行內部溝通取得共識。

北市 高架橋

延伸閱讀

台南宮廟遶境燃放近200公尺鞭炮 民眾火大錄影檢舉

北市元旦新制 北車周邊禁菸最高罰1萬、二期空品上路

基隆運動場公廁 升等「飯店級」

南崗工業區臭味、廢氣 環保局100個感測器抓烏賊工廠

相關新聞

北市環保局編預算找外包 工會批變相裁撤「我們做得好好」

北市環保局明年度部分清潔業務將委外，引發環保工會憂恐變相裁員。台北市環保局明年度起，將編列高架橋道路撿拾、勤務中心等委外...

台北市「老房子文化運動」 柯文哲卸任前明年底再添6處

台北市長柯文哲任期剩一年，北市府持續推動「老房子文化運動」，截至明年底將有22處市有文化資產建物，交由民間投入修復營運。...

新北公有巷道頻遭占用成瓶頸 市府9年來協調打通百條

新北一直以來都有些狹窄及阻塞巷弄，新北工務局持續瓶頸打通專案，過程與里長溝通協調，省下比市價徵收土地近10倍的經費來連通...

三重慈化公園特色遊具更新 融合地方布街特色

新北市三重區慈化公園在新北市議員李倩萍爭取下獲得補助，將老舊遊具更新成結合地方文化的特色遊具，不僅設置嶄新翹翹板、攀岩、...

「新北幣」明年上線 可抵規費

新北計畫推「新北幣」讓市民貼近市政，民眾在參與市府舉辦活動後可獲得，並運用支付整合平台進行規費折抵、商家折抵及兌換等，使...

三峽宰樞廟修復 馬英九幫安座

新北市三峽區宰樞廟湧有245年歷史，昨天舉辦重修竣工入火慶典，前總統馬英九為玄天上帝神尊安座。馬英九表示，宰樞廟主委李楷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。