北市環保局編預算找外包 工會批變相裁撤「我們做得好好」

北市環保局明年度部分清潔業務將委外，引發環保工會憂恐變相裁員。台北市環保局明年度起，將編列高架橋道路撿拾、勤務中心等委外經費3千萬，65名員工恐遭委外取代，環保局企業工會日前到議會陳情指控，編列外包預算，實質恐是變相裁撤，現在同仁已有另尋工作打算，「我們做得好好的，有什麼理由委外？」環保局此舉也引起多位議員批評，環保局沒跟同仁溝通，就跟議會要錢，若區隊大亂最後倒楣恐是台北市民，環保局長劉銘龍表示，業務委外只採遇缺不補，並不會解僱員工。

北市環保局企業工會理事長蔣萬金指出，勤務中心和高架橋道路撿拾都是專業又複雜的工作，環保局卻找理由要求外包，實際上恐是為減少員額，許多同仁擔心遭裁撤，已經有另尋工作的打算。他質疑，「我們做得好好的，有什麼理由委外？」現在這項可以委外，下次別項也可以委外？

劉銘龍表示，由於同仁對於危險工作意願較低，一向都有委外處理的經驗，此次編列的兩個項目，是考量勤務中心人力青黃不接，以及高架道路撿拾危險性高，又沒有專人專責負責，才有此編列。

蔣萬金質疑，既然要重視勞工職安，環保局應加強高架道路撿拾的在職訓練與設備，才是解決之道；至於勤務中心是24小時運作單位，必須負責北市1999的任務，必須瞭解各單位橫向調度，專業度高，也不該委外處理。

議員許淑華表示，環保局要做委外，都沒有跟員工溝通，就來跟議會要錢，實在荒謬，一旦委外導致同仁人人自保，另尋其它工作，難道是要讓區隊大亂，最後倒楣恐是台北市民。

劉銘龍表示，公路清潔、垃圾收運等環保局核心業務，並無委外計畫，至於業務委外後，僅會遇缺不補，並不會解僱員工。蔣萬金認為，遇缺不補等同於減少員額，工會仍難接受。

議員簡舒培表示，局長還是覺得自己的做法是對的，根本沒在聽工會意見。議員李傅中武批評環保局此舉是碾壓工會意見。

經決議，委員會暫擱該筆預算，警政衛生委員會第一召集人、議員王世堅表示，在下次預算審查前，要求環保局再與同仁進行內部溝通取得共識。