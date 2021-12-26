聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北市「老房子文化運動」 柯文哲卸任前明年底再添6處
台北市長柯文哲任期剩一年，北市府持續推動「老房子文化運動」，截至明年底將有22處市有文化資產建物，交由民間投入修復營運。北市副市長蔡炳坤今天出席老房子影像徵件頒獎，蔡炳坤表示，北市老房子運動從1.0升級至2.0，不僅公部門35處老房子整修，也借助民間修復營運，柯卸任前，台北市除積極推動無圍牆博物館，老房子計畫也將重現老房新生命，向民眾述說城市故事。
北市文化局舉辦的「老房子影像徵件活動」，今天舉行頒獎典禮，得獎作品前三名分別為「台北郵局拱廊拍攝的北門」、「撫台街洋樓」、及「從四四南村看到的台北101」，蔡炳坤說，今年的得獎作品，均為城市新舊對話，除展現老屋之美，也展現民眾看待文化資產的美學角度已改變。
台北市從前市長郝龍斌任內開始推老房子運動，柯上任後，持續鼓勵民間企業投入，蔡炳坤表示，台北市的老房子透過民間企業的創意，除讓有文化資產價值的老屋賦予新生命，對企業來說，投入修復營運也可抵租金、房屋地價稅、甚至營運費用，進駐團隊和老屋可取得共存共榮雙贏。
蔡炳坤也提到，今天舉行頒獎典禮的地點正是重新開幕的歷史建築「圓山別莊」，也因民間企業的投入修復，讓老房賦予更多故事與溫度。
北市文化局表示，今年「老房子影像徵件活動」民眾投稿踴躍參與，一共徵得409件作品，由評審委員選出28件得獎作品。除為得獎者頒發獎狀及獎金外，「圓山別莊」2樓舉辦「台北老房子影像徵件展」。
此次的前三名得獎作品，分別為蕭慶良從台北郵局拱廊所拍攝的「北門」、劉昭君從撫台街所拍攝的「撫台街洋樓」與邱敏郎從四四南村角度拍攝的台北101大樓，得獎作品除了展現老屋的美麗特色外，也呈現與鄰近建物的構圖對話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言