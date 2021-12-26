台北市「老房子文化運動」 柯文哲卸任前明年底再添6處

台北市長柯文哲任期剩一年，北市府持續推動「老房子文化運動」，截至明年底將有22處市有文化資產建物，交由民間投入修復營運。北市副市長蔡炳坤今天出席老房子影像徵件頒獎，蔡炳坤表示，北市老房子運動從1.0升級至2.0，不僅公部門35處老房子整修，也借助民間修復營運，柯卸任前，台北市除積極推動無圍牆博物館，老房子計畫也將重現老房新生命，向民眾述說城市故事。

北市文化局舉辦的「老房子影像徵件活動」，今天舉行頒獎典禮，得獎作品前三名分別為「台北郵局拱廊拍攝的北門」、「撫台街洋樓」、及「從四四南村看到的台北101」，蔡炳坤說，今年的得獎作品，均為城市新舊對話，除展現老屋之美，也展現民眾看待文化資產的美學角度已改變。

台北市從前市長郝龍斌任內開始推老房子運動，柯上任後，持續鼓勵民間企業投入，蔡炳坤表示，台北市的老房子透過民間企業的創意，除讓有文化資產價值的老屋賦予新生命，對企業來說，投入修復營運也可抵租金、房屋地價稅、甚至營運費用，進駐團隊和老屋可取得共存共榮雙贏。

蔡炳坤也提到，今天舉行頒獎典禮的地點正是重新開幕的歷史建築「圓山別莊」，也因民間企業的投入修復，讓老房賦予更多故事與溫度。

北市文化局表示，今年「老房子影像徵件活動」民眾投稿踴躍參與，一共徵得409件作品，由評審委員選出28件得獎作品。除為得獎者頒發獎狀及獎金外，「圓山別莊」2樓舉辦「台北老房子影像徵件展」。