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新北公有巷道頻遭占用成瓶頸 市府9年來協調打通百條

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「永和區民享街23巷」為計畫道路範圍，卻被私人設置圍籬阻隔並做倉庫及停車使用，造成僅剩4至5公尺寬的道路通行。圖／新北工務局提供
「永和區民享街23巷」為計畫道路範圍，卻被私人設置圍籬阻隔並做倉庫及停車使用，造成僅剩4至5公尺寬的道路通行。圖／新北工務局提供

新北一直以來都有些狹窄及阻塞巷弄，新北工務局持續瓶頸打通專案，過程與里長溝通協調，省下比市價徵收土地近10倍的經費來連通道路，目前已經開通114條、總長度逾5公里，民眾不但免去繞路之苦，也讓消防救災問題得到解決。

工務局自102年起實施瓶頸打通專案，跨局處合作，在兼顧保障私有地地主權益的情況下，打通瓶頸道路，讓巷道連接起來，提供民眾安全通行路廊，截至今年底為止，共計開通114條瓶頸道路、總長度約5673公尺。

新工處指出，最近的案例是12月22日通車的「新店區二十張路129巷2弄」，地方反應該巷弄長期為私人停車占用，導致車輛無法通行；經市府調查發現，該處為彰化縣員林市公所管理之土地，在溝通協調後順利將土地撥用並完成瓶頸打通，民眾可免去繞路通行之苦。

另外，「永和區民享街23巷」也在12月中旬通車，該地為計畫道路範圍，卻被私人設置圍籬阻隔並做倉庫及停車使用，造成僅剩4至5公尺寬的道路通行；經市府跨局處協調及合作，順利拆除地上物及完成道路線型調整，現在民眾可使用8公尺寬的道路，也一併解決消防救災動線的問題。

新工處表示，瓶頸打通專案在今年共完成12件，分別位於中永和、土城、樹林、板橋等地。「新店區中正路328巷42弄與建安街」正施工中；「中和區中山路2段3巷22弄新設瓦窯溝陸橋工程」則正設計中，兩案都將於明年完工。

工務局長詹榮鋒也說，專案遍及全市17個已施行都市計畫的行政區，過程透過市府團隊及里長協助溝通，結果都是比市價徵收土地節省近10倍經費，在有限資源下發揮最大效益，並確保鄰里巷道通行安全，為民眾創造更優質的生活機能及居住環境。

「永和區民享街23巷」經市府跨局處協調及合作，順利拆除地上物及完成道路線型調整，現在民眾可使用8公尺寬的道路。圖／新北工務局提供
「永和區民享街23巷」經市府跨局處協調及合作，順利拆除地上物及完成道路線型調整，現在民眾可使用8公尺寬的道路。圖／新北工務局提供
「新店區二十張路129巷2弄」長期為私人停車占用，導致車輛無法通行；經市府調查發現，該處為彰化縣員林市公所管理之土地。圖／新北工務局提供
「新店區二十張路129巷2弄」長期為私人停車占用，導致車輛無法通行；經市府調查發現，該處為彰化縣員林市公所管理之土地。圖／新北工務局提供
「新店區二十張路129巷2弄」在經溝通協調後，順利將土地撥用並完成瓶頸打通，並於本月22日通車，民眾可免去繞路通行之苦。圖／新北工務局提供
「新店區二十張路129巷2弄」在經溝通協調後，順利將土地撥用並完成瓶頸打通，並於本月22日通車，民眾可免去繞路通行之苦。圖／新北工務局提供

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