台中市建照與雜項執照評比 全國都會甲組2連霸
台中市政府都市發展局建造執照與雜項執照核發業務，獲得內政部營建署「110年度建造執照與雜項執照考核」都會型甲組特優，締造2連霸。
都發局表示，台中市人口數居全台第二，房市蓬勃發展，市府2016年6月1日發布實施「台中市政府都市發展局辦理建造執照及雜項執照抽查作業要點」及「台中市政府都市發展局辦理建造執照及雜項執照簽證案件考核處理原則」。
透過抽查「建築設計」、「建築結構」、「綠建築設計」、「地基調查報告」，確保建築簽證品質與公共安全，定期與台中市建築師公會宣導缺失樣態，並與由台中市結構工程技師公會、中華民國大地工程技師公會辦理教育訓練，提升技師簽證品質。
都發局說明，去年起，包括合併山坡地雜項執照及地質敏感區審查委員會、擴充委託建築師公會審查業務範圍、建造執照申辦資訊透明化及無紙審照、建置建管得來速Line版、建造執照副本改採無紙化作業、全國首創「遠距審照」服務等，提高核照效率。
台中提出創新的「宜居建築」法令，加強建物垂直綠化，減緩都市熱島效應及改善空氣品質，未來繼續納入各方意見，持續精進。
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