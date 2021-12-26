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三重慈化公園特色遊具更新 融合地方布街特色

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府將三重慈化公園重新整修，增設許多特色遊具。圖／三重區公所提供
新北市府將三重慈化公園重新整修，增設許多特色遊具。圖／三重區公所提供

新北市三重區慈化公園在新北市議員李倩萍爭取下獲得補助，將老舊遊具更新成結合地方文化的特色遊具，不僅設置嶄新翹翹板、攀岩、旋轉陀螺等遊具，更融合鄰近碧華布街文化特色，讓親子同樂之餘，也能了解在地的文化背景，達到寓教於樂功能。

慈化公園位處三重碧華國小旁，附近即碧華布街商圏，早期當地交易熱絡，忙碌的布商們均自稱「布牛」，三重區公所以此為主題，設置了一座牛頭造型溜滑梯，其上還有融入鈕扣、拉鍊等元素的攀爬架、搖搖樂、翹翹板、無縫地墊及牛隻造型座椅等設施。讓兒童於遊戲同時也能知道在地文化。　　

三重區長陳奇正表示，雖然這座公園不大，但為了體現共融的意義，他們排除萬難，設置了身障小朋友也能共融使用的擺動大索、鈕扣搖搖樂、鈕扣翹翹板、鳥巢鞦韆等共融遊具。

陳奇正指出，要感謝李倩萍向市府爭取經費，才能促成這樣一座具有地方特色的遊戲場，期盼能帶給三重居民更優質的遊憩空間。

李倩萍表示，當初與地方里長一起參與慈化公園特色遊具設計與規畫時，就希望將特色遊具結合三重在地的文化。

李倩萍指出，過去經濟起飛時，「客廳即工廠」就是民眾對三重的印象，那時的三重成為全台灣機械零件的重要核心代工區；而慈化公園緊鄰的碧華布街則有惜物節儉的傳統特色，「碎布與鈕扣」成為代表在地文化的小物，所以慈化公園的特色遊具就融合了「機械與鈕扣」的設計概念，親子在這遊完特色遊具的時候，也可以透過遊具的設計，了解三重的歷史與文化。

慈化公園的盪鞦韆極富特色，吸引大小朋友前來遊玩。圖／三重區公所提供
慈化公園的盪鞦韆極富特色，吸引大小朋友前來遊玩。圖／三重區公所提供

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