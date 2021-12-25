就職三週年沒有記者會 侯友宜推車輪餅餐車傾聽民意
新北市長侯友宜就職3週年，沒有辦記者會，只透過臉書，描述自己在耶誕節前夕，化身車輪餅小販，推著餐車走入人群，深入基層了解民意，強調3年來解決五股垃圾山、塭仔圳重劃等延宕擱置數10年的問題。後疫情時代，侯友宜以庶民經濟為出發點，希望和市民朋友近距離面對面，傾聽市民最真實的心聲與需求。
適逢歡樂耶誕城開城期間，侯友宜在耶誕節前夕，巧扮車輪餅老闆，在樂高耶誕城區賣起車輪餅。由於庶民經濟在疫情嚴峻時，遭受嚴重衝擊，侯友宜透過和民眾與攤商的近距離接觸，更加了解市民的迫切感受，尤其振興經濟是疫後最重要任務之一，侯說，「我站在最前線，新北市陪大家一起堅持下去！」
侯友宜表示，就職3年以來，市府團隊一一實現對市民許下的2030新願景承諾，不但積極整頓泰山塭仔圳、將五股垃圾山翻轉成為五股夏綠地，展現鐵腕，解決過去數10年延宕擱置的問題，以負責任的態度，推動市政持續向前；並且以市民為本，推動福利政策及便民措施，還利於民。就職3週年之際，市府團隊將繼續翻轉新北市，躍上國際，為國家創造更多榮耀。
為了處處從人民角度思考出發，了解真實民意，侯市長化身推車小販的車輪餅攤悄悄出動，快閃任務是到耶誕城區站前廣場賣車輪餅，因為裝扮和平時大不同，一開始沒被認出來，後來因為高辨識度的聲音，被民眾發現，原來就是侯友宜本尊，有民眾不可置信地問「是不是雙胞胎？」也有民眾1發現是侯友宜，興奮拿起手機拍照，還有小朋友對市長大喊「侯老闆」，「友宜車輪餅」成了今年耶誕城最大的神祕彩蛋。
一旁的車輪餅攤正牌老闆李威德，是今年30多歲的年輕老闆，他創業3年多，今年5月碰上疫情最嚴峻時期，3個月內把3年多賺的錢都賠光了。市長透過近距離接觸互動，了解年輕創業者眼前碰上的困難，急需解決的問題，市長感同身受，他承諾「我要站在最前線，讓我們的市民回到正常生活，讓百業復甦起來，不論生活有多少挑戰，新北市都會陪大家一起堅持下去！」
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