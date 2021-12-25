芥菜種會鄰舍節新北登場 親子彩繪舊牆活絡社區

基督教芥菜種會今天在新北市蘆洲區仁義里舉辦「芥助網鄰舍節」，推動鄰里社區互助共好；新北市社會局副局長許秀能出席簽署愛鄰宣言，與社區親子彩繪，讓灰色牆壁展現新生命。

芥菜種會社區發展處長李士青下午透過新聞稿表示，舉辦「芥助網鄰舍節」希望聚集社區居民，建立人際關係助人助己；大家只要花1小時為社區做1件事，就可活絡社區重建鄰里關係，讓社區能自助互助、共享共好。

許秀能下午與社區居民一起在蘆洲區仁義里油漆彩繪，美化巷弄牆壁，以實際行動響應社區互助共好理念。現場有不少爸媽帶小孩、阿公阿嬤帶著孫子參與，拿滾輪或小刷子著色。

許秀能並在現場簽署愛鄰宣言，呼籲大家關心鄰舍，共創美好社區。她說，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，人們彼此愈來愈冷漠，每個人只要作好防疫，遠親不如近鄰，遇到緊急需要可及時伸援。

蘆洲區仁義里里長何益銘在現場表示，去年與芥菜種會合作設置共好冰箱，推動「食物不浪費，打造無飢餓社區網路」的精神，獲社區居民熱烈迴響；今年透過油漆彩繪美化牆壁，鄰居們也藉機互動交流共同創作，別具意義。