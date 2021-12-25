影／耶誕環保二手物拍賣 奧運國手蔡明諺戰袍3萬標出
新北市今舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，新北市長侯友宜及彰化縣長王惠美共同出席，攜手拍賣今年全運會柔道金牌、里約奧運國手蔡明諺個人比賽戰袍，最後經民眾喊價以3萬元標出。兩位首長也在現場推廣彰化芭樂、烏魚子等農漁產品，熱心公益也用行動力挺小農。
環保局表示，活動由各區清潔隊等單位共設置48個攤位，募集超過9000件二手物供市民挑選，估計可減少15噸的垃圾量。侯友宜表示，新北市連續7年辦理「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場，提供平台讓資源能共享再生，鼓勵民眾捐出家中鮮少使用卻被遺忘的物品，讓有需要的人挑選二手好物帶回家。
環保局說明，清潔隊日常回收的物品中，不乏輕微損壞但功能正常的物資，經過清潔隊裡修繕達人巧手整理，就能賦予二手物資新的使命，像是腳踏車、電扇和各式小型家電等，這類物資的品質好、價格又實惠，每次開賣就立刻被搶購一空，是跳蚤市場的搶手貨。
今年新北耶誕城活動彰化縣長王惠美帶來彰化縣特產農漁產品擺攤，促進新北市與彰化縣縣市交流，號召新北市彰化同鄉總會各捐出300萬及100萬元納入新北市愛心大平台及彰化縣。
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