新北耶誕城「防疫秘密武器」 用紫外線滅菌燈迅速消毒

新北耶誕城已邁入第11屆，開城期間吸引超過60萬人次遊客朝聖，為了防堵疫情，市府除了祭出嚴格的防疫管制措施外，也攜手民間公司「秘密武器」幫忙，在人潮最多的車站與市府連結道，設置了7座日製紫外線滅菌燈，透過光照射「零接觸」方式大規模迅速消毒。

日本株式会社Quark科技公司在今年6月，曾跨海捐贈市府一座紫外線滅菌防疫門，其搭配222nm滅菌燈模組，可將人體與物品上的附著病毒量「降」至最低，而且不傷人體，取代傳統酒精噴霧，令洽公民眾體驗上感到新奇又便利。

而代理該公司的台灣昱凱科技公司再次發揮公益精神，斥資近百萬元於板橋車站與市府連通道的重要出入口，打造一處滅菌通道，該通道上鑲崁7座滅菌燈模組，無論是要前往耶誕城參與活動或是離開要回家的民眾，都可以「秒速」消毒，無痛感淨身之後更安全。

觀光旅遊局長蔣志薇表示，在面對Omicron的疫情陰影下，為了帶給板橋車站來往新北市政府及前往參觀新北歡樂耶誕城的民眾更高防護，觀旅局攜手日本株式会社Quark科技以歡樂耶誕城試點突破，於板橋車站通往歡樂耶誕城市民廣場主燈區之聯通道口增設222nm E-vio滅菌燈，民眾只要經過紫外線燈區，即會智慧感應自動開啟，同步照射滅菌，完成身體與衣物消毒。