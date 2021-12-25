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北市二殯工程追加2.6億 柯文哲任內無法竣工

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市第二殯儀館正進行二期整建工程。圖／北市新工處提供
台北市第二殯儀館正進行二期整建工程。圖／北市新工處提供

北市第二殯儀館正進行二期整建工程，因缺工、原物料上漲影響，以及施工曾發生坍塌等因素，工程總經費一舉增加2億6354萬元，總預算達19億1170萬餘元，施工進度也從預計明年11月竣工，延後至112年4月10日，確定無法在市長柯文哲任內完成。市議會民政、工務委員會聯席審查追加預算案時，認為坍塌疑因監造廠商疏失，決議將預算暫擱送政黨協商。

殯葬處長陳冠伶指出，預算增額，主要是物價調整費1.4億、工程預備費3995萬、 變更設計費8015萬，合計2.6億，另外委託技術服務費，增加284萬。至於停車空間不足，已納入整體交通評估思考，針對請牌位的家屬，會由業務車道進館區內停車。

由於施工期間，發生基地北側連續壁坍塌，以及灌漿時發生溢漿事件，台北市議員王浩認為，變更設計費的8015萬中，有5350萬屬工程問題，共有三項，包括地平坍陷，考慮施工安全性增加1650萬，混凝土以切削機進行挖掘須2450萬，以及地質改良工法補強1250萬，這應要究責，預算不可全數由市府出，部分須由廠商負責。

王浩指出，因廠商的不專業，造成坍陷，溢漿還要花2千萬去切削，以及改良地質，他要求5350萬部分，應該打對折，只能給2千多萬。

新工處長黃立遠表示，新工處是二殯工程代辦機關， 當初106年鑽探報告，包括技師、建築師都附連帶技術責任，為了審慎起見，今年10月15日也邀請台科大、北科大教授針對106年的鑽探報告召開檢討會議。

黃立遠表示，設計責任檢討部分，依相關契約規定已暫停核發設計和監造的顧問款，11月10日已發公文，另將辦理扣分計點，會影響建築師參與投標評選的名次。

不過，他也強調，當時執行鑽探情形時，工程基地上還有禮儀廳和附屬設施存在，無法在基地四周均勻鑽孔，設計階段僅以法令規定鑽孔數量推估地質狀況，但此案靠近山坡地和平地的交接處，地質變化非常大，都是施工困難的地方。

市議日前審預算時，二殯工程因物調費是因台商回國、台積電擴廠和疫情影響，缺工缺料造成工程總指數漲幅過大，追加1億4060萬，議員游淑慧、李建昌、洪健益認為均照給，但因工程疏失，除王浩認為變更設計中的5350萬，應打對折，另有議員建議總增加經費打8折，但沒有共識，決定將預算送交政黨協商。

建築 北市 殯儀館

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