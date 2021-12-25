台北信義計畫區天橋破損 王鴻薇批：台北「落漆」

台北市議員王鴻薇日前接獲民眾陳情，台北市最繁華的信義區，竟然有天橋嚴重掉漆，位在繁華地段信義區的一座天橋，竟然每根柱子都呈現斑駁落漆，嚴重影響市容，讓人看到都不敢走。新工處表示，是柱子玻璃貼膜因老化而剝落，影響美觀，無安全疑慮。

王鴻薇指出，這座天橋位在松仁路上，實際到現場去觀察，可以看到天橋的柱子原本都有白色漆面加上透明板，但現在整座橋的數十根柱子，幾乎全部的漆面都呈現斑駁的狀態，看了讓人以為幾十年沒在維修。

王鴻薇說，天橋上還大大掛了市府今年度檢測的告示牌，是怕人家不知道市府都沒在看、沒在管嗎？橋梁安全固然要優先重視，但這樣嚴重破損的外觀，看了只會讓人覺得這座橋都沒人在管、沒人在維修。請市府在維護這些公共設施時，不要只是敷衍了事，這種一看就嚴重影響市容的狀況也要一併處理。