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台北信義計畫區天橋破損 王鴻薇批：台北「落漆」
台北市議員王鴻薇日前接獲民眾陳情，台北市最繁華的信義區，竟然有天橋嚴重掉漆，位在繁華地段信義區的一座天橋，竟然每根柱子都呈現斑駁落漆，嚴重影響市容，讓人看到都不敢走。新工處表示，是柱子玻璃貼膜因老化而剝落，影響美觀，無安全疑慮。
王鴻薇指出，這座天橋位在松仁路上，實際到現場去觀察，可以看到天橋的柱子原本都有白色漆面加上透明板，但現在整座橋的數十根柱子，幾乎全部的漆面都呈現斑駁的狀態，看了讓人以為幾十年沒在維修。
王鴻薇說，天橋上還大大掛了市府今年度檢測的告示牌，是怕人家不知道市府都沒在看、沒在管嗎？橋梁安全固然要優先重視，但這樣嚴重破損的外觀，看了只會讓人覺得這座橋都沒人在管、沒人在維修。請市府在維護這些公共設施時，不要只是敷衍了事，這種一看就嚴重影響市容的狀況也要一併處理。
對於松仁路人行天橋柱子都呈現斑駁現象，工務局新工處科長王志良指出，現場勘查並非柱子主體油漆剝落，而是柱子旁邊的管線為了裝飾管線所作的包覆設施其面板玻璃貼膜因老化而剝落，將於111年辦理改善，以維持美觀。另新工處權管的人行天橋，均依照交通部的規範每2年檢測一次，松仁路人行天橋最近一次檢測結果，安全無虞。
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