糗翻！誤把「米可白」當成狗 侯友宜叫錯名超尷尬

新北市歡樂耶誕城即將於1月2日結束，今、明兩天展開壓軸活動，下午新北市長侯友宜參加「毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」，現場並邀請藝人米可白及其愛犬錢錢站台，不料旁人介紹米可白時，侯友宜以為是錢錢的名字，熱情摸著錢錢開心喊著「米可白！米可白！」後來才發現把人名當成狗名，讓侯友宜直呼「真拍謝阿！」

新北市動保處今於板橋車站站前廣場，舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」活動，現場數百位民眾帶著家中毛寶貝，與黑犬軍團25隻米克斯黑犬隨著合奏團音樂在草地上引吭高歌歡慶耶誕，新北市長侯友宜拉開樂高造型小屋宣導「給牠一個溫暖的家，繫上牽繩保護牠」，侯友宜表示，有牽繩保護，寵物安全更有保障，因為愛牠所以要牽牢牢。

現場聚集上百隻各式犬、貓，藝人米可白也帶愛犬錢錢到現場，不料侯友宜卻將米可白的名字當作是狗名，侯友宜上台致詞時說「看到可愛的毛寶被都想摸一摸，因為我不認識米可白，看到她的狗就一直叫米可白，原來米可白是抱著狗的主人，哀阿我有夠拍謝，真是不好意思。」

今年耶誕趴由新北市警犬隊表演拉開序幕，台北市陪伴犬協會帶10隻狗登場，在訓犬行為師指令下，展現超高穩定度，也教導民眾如何讓狗狗社會化，願意繫上牽繩出門散步；防檢局基隆分局領犬員也帶檢疫犬現場表演精湛的偵搜能力，讓人嘖嘖稱奇。