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獅子會募耶誕禮物 助台中原鄉幼童溫馨過節

中央社 / 台中25日電

台中市大和獅子會繼日前捐贈新台幣30萬元給和平區多所幼兒園當作閱讀基金，平安夜又送上1000個耶誕小禮物給和平區多所幼兒園的學童，讓學童溫馨過耶誕。

大和獅子會今天發布新聞稿指出，國際獅子會300-c1區日前在台中市政府廣場舉行培福造福心懷感恩愛心園遊會，當時大家除想著愛心園遊券的消費有50%回饋給區辦公室捐助復康巴士經費，還思考如何可將園遊券更有意義地運用。

新聞稿中，大和獅子會長何正仁表示，活動現場一群人便出資將會場攤位販售的填充娃娃買下，做為偏鄉學童耶誕節的小禮物。

昨天為平安夜，大和獅子會帶著1000個愛心禮物，分送給和平區的幼兒園，希望耶誕小禮物可以陪伴更多部落小朋友過個幸福驚喜的耶誕節。

獅子會 幼兒園 愛心

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