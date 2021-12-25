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影／馬英九為玄天上帝安座 北台最久宰樞廟重修峻工
位在新北市三峽區的宰樞廟湧有245年歷史，今天舉辦重修竣工入火慶典，前總統馬英九前來為玄天上帝神尊安座，馬英九表示，宰樞廟主委多年投身公益慈善、關懷弱勢族群，發揚濟世救人的精神，積極從事社福與公益活動，發揮玄天上帝慈悲為懷的精神。
擁有245年歷史的三峽宰樞廟，因建物老舊進行重修，歷經2年多工程時間於今年10月完工，今天上午宰樞廟舉辦重修竣工入火慶典，並邀請前總統馬英九為供奉主神玄天上帝神尊入火安座。
三峽宰樞廟創建於清乾隆42年（西元1777年），由福建泉州後裔李氏宗親至台灣三角湧（今三峽）開墾，感念隨行玄天上帝庇祐，李氏族人集資創建宰樞廟作為維繫宗親之處，後獻於地方為大眾所有。三峽宰樞廟在2014年9月被指定為市定古蹟，這次重修耗時2年1個月 耗資1480萬元。
馬英九說，三峽宰樞廟主委李楷瑞8年來，帶領宰樞廟投身公益慈善，期間為推鼓勵傳統藝術文化的發展，補助三峽國小布袋戲社團。此外還提供清寒中低收入戶救濟、國中、小獎助學金，使學生及清寒住戶感受溫暖，是非常了不起的善行。積極從事社福公益活動，發揮玄天上帝慈悲為懷精神。
新北市議員江怡臻表示，三峽宰樞廟不僅是三峽，更是土城、三峽、樹林、鶯歌的重要歷史據點和信仰中心，每年中元三峽放水燈活動更是年度盛事，凝聚三峽人情感。江怡臻指出，很高興宰樞廟歷經兩年左右終於重修完成，推動三峽老街、清水街一帶成為在地文史重鎮。
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