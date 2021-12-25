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北市攤商未裝電子支付難續約 議員要求市府設獎勵機制

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市公有市場攤商被要求要裝設電子支付，否則無法續約，議員認為該舉形同強迫，要求市場處以柔性鼓勵與獎勵機制協助裝設，不得損害攤商經營權。記者鍾維軒／攝影
台北市公有市場攤商被要求要裝設電子支付，否則無法續約，議員認為該舉形同強迫，要求市場處以柔性鼓勵與獎勵機制協助裝設，不得損害攤商經營權。記者鍾維軒／攝影

北市市場處力推公有市場裝設電子支付，若攤商不願裝設未來恐難續約，等同強迫使用。有議員指出，傳統市場消費族群以中老年人居多，不太會用電子支付，攤商也認為用不到才不裝，且裝了每筆消費都會收取2%手續費，降低意願，應以柔性鼓勵方式輔導攤商裝設，避免換約損害經營權；市場處承諾會比照辦理，並說方式不妥還可以再討論。

議員林穎孟表示，現在市場處都是以換約方式強迫攤商使用電子支付，夜市因為沒有和市府簽約，因此沒有強迫，設置比例約55%。但市場消費人口以中老年人口居多，大多使用現金消費，攤商沒有積極想使用電子支付，而且裝設後，未來每筆消費都會被收取2%手續費，更降低裝設意願。

林穎孟認為，應該以柔性輔導、獎勵機制推廣電子支付，不應以解約等懲罰性方式引起攤商恐慌，本末倒置去強迫別人使用不符合消費習慣的方式付款。

市場處長陳庭輝說，電子支付是市府數位化政策，也是未來趨勢，因為攤商在市府的建築物、土地上做生意，所以有簽約，電子支付的手續費，市場處有編列明年300萬元預算替攤商負擔。

議員楊靜宇也問，是否沒有裝電子支付就會解約？陳庭輝回應，換約目的就是希望攤商提供電子支付，合約只能用這個方式進行，但絕對沒有裝了之後不使用而有懲罰，只是要對方多提供一種付款方法。

林穎孟說，攤商不想裝的原因，就是因為用不到，現在的換約方式就是強迫攤商裝；楊靜宇質疑攤商可能不知道市場處會吸收手續費才不想裝。陳庭輝表示，攤商都知道，所以編列預算觀察明年的成效，他舉例，像是士東市場、成功市場裝設率都是100%，木柵市場就比較少，但下次換約也會要求攤商安裝。

林穎孟最後要求，市場處與攤商換約時，應以柔性鼓勵方式，輔導協助攤商加裝電子支付設施，避免換約而損害攤商經營權益；且攤商加裝後，應以提升攤商業績等之獎勵機制，推動電子支付政策。市場處則允諾會依照建議辦理。

林穎孟 老年人口

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