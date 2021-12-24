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柯文哲酸市議會「黨意輾壓民意」 惹怒北市議員欲刪預算
台北市長柯文哲對重陽禮金提覆議案，前天遭台北市議會否決，柯文哲竟大酸藍綠「台北市只剩黨意代表而沒有民意代表」，再度惹怒議員，北市議會交通委員會下午審查一筆200多萬元的菸廠路延伸段的預算時，因有民意反對此案，議員王欣儀想起柯文哲覆議未過竟亂扯「沒有民意」，憤而拍桌，要「展現民意給他看一下」要求將預算刪成1000元。
王欣儀指出，既然柯文哲說北市沒有民意代表、只有黨意代表，「我們展現民意給他看一下，既然民意反對，預算刪成1000元，保留科目就好，等到溝通好民意再說。」
議員戴錫欽也說，該路段位在國定古蹟範圍裡面，當初交通局請鐵道博物館籌備處代為提出文資審議程序，但說明會上地方強烈反對，鐵博處12月2日發函交通局撤回文資。目前交通局提出替代方案，但里長跟居民還是反對。
交通局長陳學台說，信義區菸廠路延伸路段土地租用費，約243萬餘元，該筆預算是菸廠路往東延伸的租賃費，上月開說明會地方有不同看法，之後也按照民眾意見調整、跟里長溝通，目前仍有意見，但懇請議會支持，持續尋求當地民意支持，才會進行後續作業。
王欣儀說，柯文哲既然說台北市議會只有黨意代表沒有民意代表，就展現民意給他看，民意不支持、有意見 預算為什麼要過，乾脆就刪除。戴錫欽也說，柯市長嘴就是賤，講一些不符事實的事情，這很糟糕。
由於部分松信區的在地議員還是希望預算能通過，最後決議預算通過，但須加但書意見，菸廠路東延計畫，請交通局召開地方公聽會，取得多數民意支持後，送議會備查，始得動支土地租用費。
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