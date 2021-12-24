獨／新北議員預備賄賂被判刑 上訴駁回遭解職

新北市平地原住民議員忠仁．達祿斯，去年1月時因收下20萬元賄款後，卻將錢挪用並捏造賄選名單，違反公職人員選罷法遭提起公訴，一審法官依對於有投票權人預備交付賄賂罪判刑7月，忠仁．達祿斯不服提上訴後遭駁回，今新北市府收到行政院函文確認忠仁．達祿斯遭解職，因其剩餘任期已不滿兩年，中選會將再討論是否遞補。

判決指出，忠仁‧達祿斯去年1月收下王女提供20萬元為其夫買票，後卻挪為私用並假造買票名單，但王女忘了刪除名單檔案變成賄選證據，台中地院今年3月依預備交付賄賂罪，判處王女與忠仁‧達祿斯各10月、7月徒刑，皆褫奪公權1年。

案經忠仁‧達祿斯上訴，11月24日遭高院台中分院駁回，今天新北市府收到行政院函文，表示忠仁‧達祿斯因犯「公職人員選罷法」共同犯對於有投票權人預備交付賄賂罪，經上訴駁回於12月20日確定，行政院依法解除其議員職務。

新北市民政局表示，由於新北市第三屆議員任期已經只剩下一年，中選會下周將開會討論其空缺是否需進行遞補。忠仁．達祿斯對於記者詢問，僅表示「沒有心情。」