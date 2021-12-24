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汐止議員送禮 汐光課陪弱勢童開心過聖誕

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪扮演起聖誕老公公帶了禮物，分送給課陪中心的小朋友。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪扮演起聖誕老公公帶了禮物，分送給課陪中心的小朋友。 圖／觀天下有線電視提供

汐止社后地區有一對退休的老師，成立汐光兒童課陪中心，免費幫一些弱勢家庭小朋友做課後輔導，而聖誕節到了，新北市議員張錦豪扮演起聖誕老公公帶了禮物，分送給課陪中心的小朋友。

學校放學後，小朋友陸續到汐光課陪中心，這一天氣氛特別歡樂，聖誕節到了，有雲林來的善心人士特地請大家吃pizza，每小朋友們拿著喜歡口味的pizza，吃的好開心，而聖誕驚喜不止如此，戴著聖誕帽的新北市議員張錦豪，在平安夜這一天也扮演起聖誕老公公帶了文具、水壺等，每人一袋禮物，分送給課陪中心的小朋友。

新北市議員張錦豪指出，今天是平安夜，所以，帶著一些禮品、文具過來跟汐光課陪的小朋友一起同歡，希望讓這些高風險家庭的孩子也能得到關懷得到愛，同時也看到有遠從雲林來的善心人士特地來做關懷，很熱心的帶一些pizza給小朋友吃，很開心汐止有這麼一個有愛的大家庭，持續關心需要關懷的小朋友們，讓他們處處充滿愛，在未來有能力也懂的回饋。

汐光兒童課陪中心老師周秀芬說，很感動在這平安夜，有議員來到這裡，這些孩子們的心一定是暖暖的，盼望這些孩子們得到這麼多的愛，將來也懂得付出。

汐止 雲林

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