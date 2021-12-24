協會連9年響應新北實物銀行 捐超過12萬5千顆粽子

中華道家人文協會連續9年響應新北市實物銀行，今年受疫情影響，原定要在端午節前夕捐贈的粽子，變成在平安節捐贈，協會理事長張旖表示，捐粽子除了要給弱勢家庭一份溫暖，也是幫助石門農會家政班新住民、二度就業婦女和單親家庭。

張旖表示，協會於2013年開始在端午節前夕捐粽子，期間不曾間斷，今年也同樣向石門農會採購23000顆粽子，但因6月端午節前後，正值疫情高峰，經與社會局和農會協商，暫緩發貨。

張旖說，歷年所採購的粽子，是由農會家政班所製作，成員含括新住民、二度就業婦女和單親媽媽甚至長輩等，今年受疫情影響，據說訂單大幅衰減，因此協會決定加碼採購23000顆，並選在平安夜致贈，也象徵聚「粽」加菜，祝福家戶平安。協會9年來共捐贈超過12萬5千顆，堆疊起來有3座玉山高。

代表受贈的社會局副局長林昭文表示，感謝中華道家人文協會張理事長號召志工們一起行善傳愛，9年來不僅捐粽子，還有嬰幼兒奶粉、母親節蛋糕禮盒等，暑假期間還會帶領親子活動，9年來捐贈的物資市價已逾800萬元，造福1400戶弱勢家庭。更藉著捐粽子照顧石門另一群，可說是多方善的循環。

林昭文說，捐贈活動中單親媽媽小雯（化名）帶著6歲女兒參與，小雯獨自撫養女兒，但因患有糖尿病，必須固定洗腎，只能從事彩券行兼差工作，照顯和經濟負擔沉重，社工除協助申辦福利身分，並持續提供物資支援。

社會局統計，新北市好日子愛心大平台，自2019年6月開辦至今，獲得社會各界的支持，截至今年10月31日止，已媒合善款10億3210萬9971元、物資市值23億3512萬4901元，共計33億6723萬4872元，受益2204萬5384人次。