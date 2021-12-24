淡水社團捐白米助弱勢 聖誕車隊送暖區公所

聖誕節就要到了，為了要歡慶節日，由淡水在地社團台灣鄉土人文關懷協會，昨天下午來到淡水市民聯合服務中心，捐贈超過1千斤的白米，要來幫助弱勢，並且發送上百個因應今年防疫所製作的酒精消毒筆，給在場排隊的民眾，還有公所的公務人員，希望大家可以在過聖誕節的同時，也要做好防疫工作。

台灣鄉土人文關懷協會理事長許美惠表示，每年都會在聖誕節前，巡迴淡水北海岸各地區公所，捐出白米做公益，而今年不僅是穿著聖誕老人的服裝，帶著白米物資送溫暖，更號召車隊將車輛DIY裝扮成聖誕氣氛的外觀，共有18輛聖誕關懷車，一起幫助弱勢。對此淡水區公所也表示感謝。

台灣鄉土人文關懷協會，除了來到淡水區公所，在這一整天的行程當中，還有到石門區公所、三芝區公所以及安養院，共捐出了5千多斤的白米以及物資，還有防疫酒精筆，不僅是讓區公所充滿了聖誕氣氛，還帶來了滿滿的愛心。