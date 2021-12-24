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東北角子弟回饋家鄉 送紅包助貧苦

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
東北角環保觀光促進協會，針對弱勢族群發放愛心善款，瑞芳區共有34位民眾受惠。 圖／觀天下有線電視提供
東北角環保觀光促進協會，針對弱勢族群發放愛心善款，瑞芳區共有34位民眾受惠。 圖／觀天下有線電視提供

東北角環保觀光促進協會每年來到瑞芳區公所，舉行冬令救濟送愛回故鄉的活動，針對地方的弱勢族群，發放愛心善款，瑞芳區共有34位民眾受惠，接下理事長鄭朝聰的紅包，民眾很感激，協會也表示，對於故鄉能盡一份心力，覺得很有意義。

歲末年終時刻，東北角環保觀光協進會一行人，來到瑞芳、平溪、雙溪、貢寮舉行歲末寒冬送暖，關懷地方的活動，針對偏鄉地區，真正需要幫助的人，捐助愛心善款，落實關懷鄉里，關心社會的精神。

東北角環保觀光促進協會總幹事謝阿助說，協會會員們都是從小在瑞芳、貢寮、以及平雙溪土生土長的在地人，在外地工作小有成就，行有餘力之時回饋家鄉，為地方推動建設，回饋地方，協會希望盡棉薄之力，幫助地方一些較困難的家庭。

東北角觀光協進會回饋鄉里，這次瑞芳區共有三十四位弱勢民眾受助，協會發放紅包，區公所也代表這些民眾送上感謝狀，表彰協會的義舉。協會表示未來也會持續舉辦包括獎學金、以及關懷社會的救助活動，而這天如此溫馨的送暖活動，也為這寒冷的冬天，注入一股暖流。

瑞芳 貢寮 愛心

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