瑞芳高工自動倉儲系統 無縫接軌「工業4.0」

新北市瑞芳高工以『科技紮根、研創成真』、『教育環境創新計畫』獲得新北市教育新教育加速器兩項計畫補助，校方辦理計畫成果發表。

其中『教育環境創新計畫』主體為培育瑞芳高工機械科師生「自動化領域」技能，著手建構「自動化教學中心」，提供「工業4.0」的專業領域教學課程，分階段規劃「自動倉儲」、「智慧物料物流系統」與「自動光學檢測」等課程，深化自動化技術以獲得專家業界認同。

另外『科技紮根、研創成真』計畫，校方積極推展和連結周遭資源，期待為學習職業技能的學生爭取更多實作機會，讓社區是耀眼的舞台，室內設計科學生設計的創作成品來美化街頭，老街變成公園展覽館，試圖平衡行人的用路權，打造一座美學公園，讓居民與店家體驗更好的生活環境，創作展覽展出後移回學校，繼續在校園展出。

瑞芳高工潘泰伸校長表示，特別感謝新北市教育局加速器計畫經費挹注，讓瑞芳高工各群科專業技能結合社區資源，拉近學用落差讓學子以不同眼界務實展現成果，以自信及創新的教育模式展現專業的多元，讓孩子於成就感中遇見未來的可能，讓夢想及專業技能發光發熱。