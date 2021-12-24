新店文史館新特展 一探水電共生故事

新北市立圖書館新店文史館以「水電共生」為主題，自23日起展出「水電共生故事館」特展，內容包括新店特有的水力發電廠前世今生及百年歷史建築的發電廠巡禮，帶領民眾由「水電共生」的角度，認識溪流的功能如何廣泛運用在發電及飲用水上，並且透過新店地區電廠、引水渠道與相關設施的考究，見證新店水力與電力發展史。

在開展典禮活動中，除了有志工群分享實地踏查時的故事，還邀請了鄰近五峰國中學生一同來到新店文史館，參與「來電趣味小實驗」，做中學水電共生的科學奧秘。另外這次特展中，最特別的還有桂山發電廠提供了發電機剖面模型，讓民眾可以一窺水力發電的關係。策展人夏聖禮表示未來也將會舉辦一系列走讀活動，帶領民眾實地前往水力發電廠。

新北市立圖書館新店分館主任梁敬賢表示，新店溪文化景點也一直是新店在地小旅行的主打活動之一，歡迎民眾走訪新店文史館，「水電共生故事館」特展的展出時間為期一年，一同走入時光隧道，見證百年留下的痕跡，探討與生活息息相關的水電課題。