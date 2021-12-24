新創公司「優納比」迎耶誕 員工「放假」當志工送暖

聖誕氣氛漸濃，專門做物聯網解決方案的新創公司「優納比」，提前讓員工放假，不過是放「公假」集體去當耶誕老人，前往南港「關愛之子家園」當志工，陪小朋友玩，雖然一些來自法國的職員和孩子們語言不通，透過肢體語言，一樣把小朋友們逗得哈哈笑，提前感受耶誕氣氛。

優納比員工兵分三路，先到五股「浪浪保育場」、 林口「貓村景觀公園」後，再到專門收容移工幼兒的台北市南港「關愛之子家園」當志工，並贈送孩子們耶誕禮物。

優納比執行長邱賞恩表示，公司投入志工活動，回饋社會，也藉由公益活動凝聚團隊向心力，也希望員工體會耶誕節愛與分享的精神。

財團法人台灣關愛基金會附設台北市私立關愛之子家園，於2020年2月正式立案完成，隔年2021年2月擴充床位，增加30名0至2歲的照顧服務量。

優納比總經理何承翰帶著同事造訪「關愛之子家園」，陪伴幼童玩耍唱跳，將近20位2-6歲的小小孩們，全天24小時都在園內生活，由於疫情，已經好一段日子沒有訪客。沒有爸媽在身邊的小小孩，特別渴望關愛，一看到優納比團隊，小孩兒們嘴甜喊「哥哥姐姐」，直往大人懷裡鑽直接討抱。