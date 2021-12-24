新北登山步道通訊獲提升 業者強化37處手機信號
新北市府與中華電信合作，針對熱門的皇帝殿登山步道、新店獅仔頭山步道等景點，設置37面告示牌提醒登山者當地可通訊，讓民眾即時掌握位置資訊，提高呼救品質與安全性。
新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇今天透過新聞稿表示，新北部分登山步道與岩場路線因奇險峻峭吸引民眾，良好通訊與位置資訊是山區救援的關鍵，但山區訊號易受地形阻隔、天氣不良等因素干擾。
觀旅局指出，針對石碇區筆架山連峰、皇帝殿登山步道及新店獅仔頭山步道，市政府與中華電信攜手建置37面「手機可通訊」標示牌，讓登山民眾有需要時發出緊急訊息、回報位置資訊求援。
觀旅局表示，登山活動前應瞭解自身健康、天氣狀況及路線等行前準備；這項標示為手機可通訊參考點，通訊易受山區地形、氣候、電力供應等因素影響品質，未來將邀其他通訊業者共同改善步道行動通訊品質，提供健行民眾更安全、優質的戶外體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言