北市鄭州、西寧北路口科技執法 明年1月3日啟動

北市警局規畫在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，目前正測試及宣導，北市交大今宣布，明年1月3日將正式啟用執法。

北市交大表示，考量該路口銜接東西向重要幹道，車流量龐大，且近年為本市事故發生前三大路口，肇事原因以側撞為大宗，故針對該路口「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」、「闖紅燈」、「佔用機車停等區」及「車輛未停讓行人」之違規車輛，以科技設備偵測取締，

交大表示，路口多功能科技執法設備採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，進而透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為均由員警從嚴審查，符合告發要件再做認證舉發。

北市目前已啟用科技執法地點計6處，高架道路偵測2處（市民高架、建國高架）、違規停車偵測4處（市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路 2 段馬偕醫院前）。

交大指出，檢視已啟用取締地點 110年11月取締件數與執法首月件數比較，市民高架道路違規減少 217（61%）、建國高架道路違規減少504件（73%）、市府轉運站違規減少385件（94%）、台北車站違規減少220件（48%）、吳興街 220 巷違規減少531件（66%）、中山北路2段違規減少73件（46%）。

依道路交通管理處罰條例規定，「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」可處新台幣600元以上1800元以下罰款；「闖紅燈」可處新台幣1800元以上5400元以下罰款；「占用機車停等區」可處新台幣900元以上1800元以下罰款；「車輛未停讓行人」可處新台幣 1200元以上3600 元以下罰款。