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推廣鳳梨釋迦挺農民 北農攜手超商超市

中央社 / 台北24日電

中國暫停輸入台灣釋迦，台北農產公司力挺農民，與超市、超商等合作，販售即切水果、禮盒、小盒裝鳳梨釋迦。農委會主委陳吉仲今天說，台灣出產鳳梨釋迦保證甜，呼籲多買。

中國今年9月公告台灣釋迦檢出蟲害暫停輸入，台東鳳梨釋迦超過9成銷售中國，受嚴重衝擊。鳳梨釋迦目前進入產期。

台北農產運銷公司今天舉辦「相揪通路商，多元行銷力挺農民」記者會，陳吉仲、北農董事長黃向羣、總經理翁震炘及多名蔬果承銷公協會理事長等出席響應。

陳吉仲致詞時說，外銷、加工、通路業者團結協助農民，非常感謝，鳳梨釋迦每年約1萬4000餘噸外銷至中國，因目前遇到狀況，已販售至日本，5000公噸外銷沒問題，未來還有日本重量級人士也會協助推銷。

陳吉仲表示，6大加工業者也承諾買鳳梨釋迦進行加工，台灣消費者之後可吃鳳梨釋迦果汁、果乾、果泥等，全台各鄉鎮農會也從產地訂購鳳梨釋迦，協助行銷販售，加上全聯、全家、家樂福等也在販售禮盒、截切即食鮮果或冰棒等，所有業者都是國家隊。

他說，鳳梨釋迦營養成分高，年關將屆，有送禮需求民眾可訂購，也可到超商、超市購買。

翁震炘致詞時表示，北農從鳳梨釋迦11月產期時就開始行銷，25日將在台北市第一果菜批發市場辦試吃活動。

他說，鳳梨釋迦價格目前均價每公斤新台幣60餘元，跟去年同期差不多，會持續監看價格，確保農民權益，也會持續行銷子彈型蓮霧，呼籲民眾多買挺農民。

鳳梨釋迦 農民 陳吉仲

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