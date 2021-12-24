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最後一年要做什麼？柯文哲：一樣每天7點半準時上班

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行。記者楊正海／攝影

北市柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。柯文哲致詞時說，未來10年，市民最有感的是無圍牆博物館，從北投到城南，市民住在台北，就像住在博物館，以文化有效改變都市的面貌。

另外，柯文哲說，以前沒有人要碰市場，因為吃力不討好。大龍市場是在他任內第一個改建完成，已經在營運；南門中繼市場花1億多預算建設，我覺得值得，臺灣終於有跟日本一樣乾淨的市場。我常說，要了解城市的縮影，先去看市場，臺北環南市場一期完工，二期預計後年完工，還有第一果菜市場、魚市場、北流中繼市場都在施工中。

柯文哲說，市場改建很困難沒有人要做，但政治要落實生活每一天，該做的就去做。要成為現代化城市，公園還是要設計得很漂亮。台北最成功的是共融式遊具，這是理念，讓0至99歲、身心障礙者都可以用，成為多元友善的城市。

柯文哲說，未來10年，市民最有感的是無圍牆博物館，今年北市被全球旅遊權威「孤獨星球」（Lonely Planet）選為2022年全球第二最佳旅遊城市，今年6月，台北也被經濟學人評比為全球宜居城市第33名，比去年進步了8名、超越新加坡。

柯文哲說，有人問他最後一年要做什麼？一樣每天7點半準時上班，然後把每天遇到的問題，一條條解決。政治還是要落實在生活每一天。只要大家繼續保持創新認真的精神，相信台北市在他任期8年後，還是會有很大改變。

柯文哲 北市 博物館

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