新北改造板橋人行道 串連古城與新都區安全環境
新北市政府工務局今天表示，打造「板橋府中美學示範基地」，改造板橋區文化路、北門街、西門街人行安全廊道，最快明年1月底完工，讓市民感受古城區與都會區並存的魅力。
新北市長侯友宜今天視察板橋區府中商圈施工中的「人行時空廊道改造工程」，由養工處長馮兆麟說明人行道動線與植栽規劃，並要求工程如期完工，提供行人更安全的步行空間。
工務局長詹榮鋒簡報表示，板橋府中地區曾是新北市發展最繁華的核心地區及文教中心，市府去年7月拆除小東門陸橋後，改善周邊通行環境，作為「板橋府中美學示範基地」的一環，以串聯新板橋車站特定區的都會區，及原有府中商圈周邊的古城區。
養工處長馮兆麟表示，原北門街人行道老舊，且有路樹、變電箱、電線桿阻擋通行，經規劃將附屬設施全數遷移至「設施帶」，讓人行動線更安全。人行道磚面採用灰色及紅色的跳色鋪排，代表銜接古城及現代都市的意象。
馮兆麟說，周邊有板橋高中與板橋國小，因此遷移台電變電箱並將纜線地下化，讓學生通學更安全；文化路的路樹往兩側遷移，多出人車共道及人行空間，整體工程預計明年1月底完工，總經費約新台幣6683萬元。
侯友宜視察致詞與接受聯訪時都表示，串連新北市府周邊的都會區到林家花園周邊的古城區，要建構以人為本的「府中美學示範基地」，擁有廣場、安全步道、綠美化的環境、身心障礙者的使用空間；期待在明年春節前完工，讓板橋區變得更美。
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