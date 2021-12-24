快訊

在被關到死之前：南韓「特赦朴槿惠」的原因與代價？

直播／全面開放第3劑！春節檢疫惹議 指揮中心記者會

新北改造板橋人行道 串連古城與新都區安全環境

中央社 / 新北24日電

新北市政府工務局今天表示，打造「板橋府中美學示範基地」，改造板橋區文化路、北門街、西門街人行安全廊道，最快明年1月底完工，讓市民感受古城區與都會區並存的魅力。

新北市長侯友宜今天視察板橋區府中商圈施工中的「人行時空廊道改造工程」，由養工處長馮兆麟說明人行道動線與植栽規劃，並要求工程如期完工，提供行人更安全的步行空間。

工務局長詹榮鋒簡報表示，板橋府中地區曾是新北市發展最繁華的核心地區及文教中心，市府去年7月拆除小東門陸橋後，改善周邊通行環境，作為「板橋府中美學示範基地」的一環，以串聯新板橋車站特定區的都會區，及原有府中商圈周邊的古城區。

養工處長馮兆麟表示，原北門街人行道老舊，且有路樹、變電箱、電線桿阻擋通行，經規劃將附屬設施全數遷移至「設施帶」，讓人行動線更安全。人行道磚面採用灰色及紅色的跳色鋪排，代表銜接古城及現代都市的意象。

馮兆麟說，周邊有板橋高中與板橋國小，因此遷移台電變電箱並將纜線地下化，讓學生通學更安全；文化路的路樹往兩側遷移，多出人車共道及人行空間，整體工程預計明年1月底完工，總經費約新台幣6683萬元。

侯友宜視察致詞與接受聯訪時都表示，串連新北市府周邊的都會區到林家花園周邊的古城區，要建構以人為本的「府中美學示範基地」，擁有廣場、安全步道、綠美化的環境、身心障礙者的使用空間；期待在明年春節前完工，讓板橋區變得更美。

人行道

延伸閱讀

朱立倫傳選高雄市長 侯友宜期待把角色做好

板橋府中拆陸橋 7千萬美學行道下月完工

新北歡樂耶誕城近尾聲 周末壓軸活動三箭齊發

新北公告現值、地價雙漲

相關新聞

台北的城市精神如何形塑？他：形成集體身份認同很重要

一座城市有沒有獨特的精神氣質？如果有，台灣的各城市又有著怎樣的精神氣質？在全球化的年代，隨著不同國家之間的差異逐漸弭平，城市與城市之間的差異將比國家與國家之間的差異更為顯著，因此，能維持世界多樣性的，實是「城市」無疑，獨有的城市精神在當代更顯珍貴。這是《城市的精神》（The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age）一書的主張。

就職七周年民調卻落後 柯文哲：8年結束一定有成績可交

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。所有市府首長...

新北市府攜手電信業者 強化手機標示牌登山訊息不漏接

近年戶外活動盛行，登山安全成了出遊最優先的考量，新北市觀光旅遊局首度攜手中華電信，針對熱門岩場路線石碇區筆架山連峰、皇帝...

最後一年要做什麼？柯文哲：一樣每天7點半準時上班

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。柯文哲致詞時...

七周年記者會談老人福利 柯文哲：有錢要先付健保給付

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。對於老人福利...

七周年記者會 柯文哲：東區門戶計畫是我第二任的亮點

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。柯文哲說，東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。