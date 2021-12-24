快訊

在被關到死之前：南韓「特赦朴槿惠」的原因與代價？

直播／全面開放第3劑！春節檢疫惹議 指揮中心記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七周年記者會談老人福利 柯文哲：有錢要先付健保給付

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行。記者楊正海／攝影

北市柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。對於老人福利，柯說，北市的老人福利相當好，發1500重陽禮金比較簡單，但老人健保給付一年是9000元， 就算有錢，也要先付老人健保給付。

柯文哲說，從他上任到現在，社會局的老人福利預算從46億增加到69億，增加了23億；北市長者每個月有480點敬老卡可以使用在大眾運輸，甚至去運動中心運動都可以用，鼓勵老人走出去、去運動。

柯文哲說，最重要的是，北市長者健保費是市府幫忙付的，發1500比較簡單，但老人健保給付一年是9000元，柯說，他在美國住過，美國很多國民沒有健保cover，他覺得醫療是人權，堅持就算有錢，也要付老人健保給付。

柯文哲說　因為老人節省，沒有繳交健保費，一生病就出問題，因為政治還是要有理念政策，坦白講發敬老金最簡單，但並沒有真正解決問題。

健保 柯文哲 北市

延伸閱讀

七周年記者會 柯文哲：東區門戶計畫是我第二任的亮點

就任7週年被問2024規劃 柯文哲：認真工作就好

1922平台將退場 柯文哲：當時北市的系統乖乖繳械

2024規畫藍白合？ 柯文哲酸：北市重陽禮金覆議是藍綠合

相關新聞

台北的城市精神如何形塑？他：形成集體身份認同很重要

一座城市有沒有獨特的精神氣質？如果有，台灣的各城市又有著怎樣的精神氣質？在全球化的年代，隨著不同國家之間的差異逐漸弭平，城市與城市之間的差異將比國家與國家之間的差異更為顯著，因此，能維持世界多樣性的，實是「城市」無疑，獨有的城市精神在當代更顯珍貴。這是《城市的精神》（The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age）一書的主張。

最後一年要做什麼？柯文哲：一樣每天7點半準時上班

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。柯文哲致詞時...

七周年記者會談老人福利 柯文哲：有錢要先付健保給付

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。對於老人福利...

七周年記者會 柯文哲：東區門戶計畫是我第二任的亮點

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。柯文哲說，東...

2024規畫藍白合？ 柯文哲酸：北市重陽禮金覆議是藍綠合

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。會後受訪時，...

綠推第七都 柯文哲：財政劃分法、國土計畫法應優先做

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，對於民進黨推動大新竹變第七都，柯文哲說，財政收支劃分法、國土計畫法，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。