七周年記者會談老人福利 柯文哲：有錢要先付健保給付

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。對於老人福利，柯說，北市的老人福利相當好，發1500重陽禮金比較簡單，但老人健保給付一年是9000元， 就算有錢，也要先付老人健保給付。

柯文哲說，從他上任到現在，社會局的老人福利預算從46億增加到69億，增加了23億；北市長者每個月有480點敬老卡可以使用在大眾運輸，甚至去運動中心運動都可以用，鼓勵老人走出去、去運動。

柯文哲說，最重要的是，北市長者健保費是市府幫忙付的，發1500比較簡單，但老人健保給付一年是9000元，柯說，他在美國住過，美國很多國民沒有健保cover，他覺得醫療是人權，堅持就算有錢，也要付老人健保給付。

柯文哲說 因為老人節省，沒有繳交健保費，一生病就出問題，因為政治還是要有理念政策，坦白講發敬老金最簡單，但並沒有真正解決問題。