七周年記者會 柯文哲：東區門戶計畫是我第二任的亮點

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。柯文哲說，東區門戶計畫是他第二任計畫的亮點，其實真正在台灣有大片都市計畫是在南港，相信大家會發現，現在南港的地貌已經完全不一樣。

柯文哲致詞，一開始就談到疫情，感謝各局處的辛苦，以及市民朋友的協助。柯說，北市疫情最後真的做到清零，這場疫情能夠控制，是台灣民主政治的勝利，因為像歐美國家的疫情一樣很慘，台灣也沒有動用警察、軍隊硬封城，就可以控制，不需要獨裁方式，也可以靠高水準的國民素質把疫情控制。

柯文哲說，若看市府的決算，他猜很多縣市工程都因疫情停掉，但北市由副市長黃珊珊負責疫調，副市長蔡炳坤負責疫苗，彭振聲副市長負責維持市政運作，全部工程都正常運轉，他用二位副市長對疫情，一位副市長確保市政正常運作，所以市政還是繼續在推動。

柯文哲說，東區門戶計畫是他第二任計畫的亮點，包括藝術發展重心的北流、瓶蓋工廠，以及做區塊鏈的N24青創產業，以及整個生技廊帶，包括中研院、國家生技園區、國家動物實驗中心、生技大樓、衛福部大樓、食藥署，再透過高鐵串連起來。

柯文哲說，南港是有計畫的設計，像內湖的問題，不是交通問題，是都市計畫問題，所以南港蓋的社宅，讓南港上班族優先住，就不會重蹈內湖的錯誤。小彎社宅明年上半年會開幕，南港機廠社宅是第一棟循環建築，70年後拆掉都可以回收，共造價90億。因為2050淨零碳排放目標，循環經濟要落實，南港機廠社宅將是台灣第一個大規模的循環建築。

柯文哲說，他上一任任期的重點是政策西區門戶計畫。許多人說很久沒回台灣，回來看到北門很漂亮相當感動，但這需要一系列的周遭改造，講很簡單，但有一大堆事情要做。

柯文哲說，舊市議會要開工，C1、D1雙子星明年可以開工，鐵路局管的E1、E2也做起來，西寧國宅跟洛陽停車場會拆掉重建。相信五年後東西區門戶計畫會徹底完成。

另外就是一個斯文里三期公辦都更，預計明年4月可以讓老住戶回新家入住，社宅在任內不僅要開工1萬2千戶，這種公辦都更也都讓大家眼見為憑。