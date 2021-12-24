綠推第七都 柯文哲：財政劃分法、國土計畫法應優先做

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，對於民進黨推動大新竹變第七都，柯文哲說，財政收支劃分法、國土計畫法，這是應該優先要做，但這些都不動，然後突然多一個第七都，在幹什麼？

柯文哲說，很客觀講，財政劃分法或是國土計畫法，這些都應該要優先過。他還記得，蔡政府在2016年5月20日，上任前3天，他還跟林全見過面，林說財政劃分法要修，「我說可以，沒問題，我們一定配合」。到今天多久了？已經要6年了。

柯說，不要為了短期利益犧牲長期利益，不要為了少數利益犧牲多數的利益，更重要，不要為了政黨利益犧牲國家利益。財政劃分法、國土計畫法，這是應該優先要做，這些都不動。台灣人民也看在眼裡，其實在現階段面對一個這麼蠻橫的執政黨，很需要有一個強而有力的在野黨。