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大貓熊家族收到碎冰賀禮 團團不賞臉轉身玩玩具

中央社 / 台北24日電

台北市動物園為讓大貓熊家族體驗冰上玩耍樂趣，特別從企鵝館借了碎冰，不過爸爸「團團」一發現是清冰就頓失興趣；動物園說，希望女兒「圓仔」會喜歡。

北市動物園發新聞稿表示，特別跟企鵝館「商借」碎冰，想讓大貓熊家族有機會體驗在冰上玩耍的樂趣。保育員把碎冰磚送給爸爸「團團」、媽媽「圓圓」和小女兒「圓寶」。

動物園說，「團團」可能以為今天要過生日、有冰水果蛋糕可吃，還稍有興趣地刨了一下，但後來發現只有「清冰」，就轉身去玩有葡萄的玩具了。而今天下午，保育員將準備碎冰給大女兒「圓仔」，期待看見「雪中熊」。

動物園指出，保育員總是絞盡腦汁準備「行為豐富化」的物件，大貓熊除了有很多放食物的行豐玩具外，保育員更會特別準備不同材料讓牠們體驗，「木屑」就是牠們的最愛之一，大貓熊總是玩得全身像裹滿花生粉一樣，非常可愛。

動物園說，最近「圓寶」也愛上了「裹花生粉」這招，常常到箱子內沾滿木屑後走出來找媽媽「圓圓」一起玩，母女2熊一起在木屑箱裡打滾玩耍。

動物園 貓熊

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