一座城市有沒有獨特的精神氣質?如果有,台灣的各城市又有著怎樣的精神氣質?在全球化的年代,隨著不同國家之間的差異逐漸弭平,城市與城市之間的差異將比國家與國家之間的差異更為顯著,因此,能維持世界多樣性的,實是「城市」無疑,獨有的城市精神在當代更顯珍貴。這是《城市的精神》(The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age)一書的主張。

2021-12-24 12:10