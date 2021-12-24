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就職七周年民調卻落後 柯文哲：8年結束一定有成績可交

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲在就職七周年記者會受訪說，不用什麼說服民眾，反正到時候8年結束，一定有成績可以交出來。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲在就職七周年記者會受訪說，不用什麼說服民眾，反正到時候8年結束，一定有成績可以交出來。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。所有市府首長穿著白衣、黑褲，展現團結。柯文哲在觀賞就職七周年記者會，回顧施政影片時，播放到疫情部分，似乎眼泛淚光；對此，柯文哲說，沒有啦，沒有那麼嚴重，疫情能過關，是天祐台灣。

七周年記者會中，以防疫為主軸，市府還邀請三位市民代表，包括東明社宅青創戶、名山里里長薛群秀、環南市場攤商自治會長林勝東分享防疫過程中的小故事、大事件。

對於七年來的最大政績、最驕傲的部分，柯文哲說，政治是落實在人民生活的每一天，大家都看大的建設，但巷子裡劃設綠色的人行通道，這才是真正影響台北市民的生活，因為整個系統變得比較安全。

媒體問柯文哲，七年來，民調卻最落後，若進軍2024，民調很重要，如何讓民調有起色？柯文哲說，To see is to believe，不用什麼說服民眾，反正到時候8年結束，一定有成績可以交出來，交出來再說服民眾，這他不擔心，「因為我們做太多了」，到時候一定可以拿出來給大家看。

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，所有市府首長穿著白衣、黑褲，展現團結。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，所有市府首長穿著白衣、黑褲，展現團結。記者楊正海／攝影

柯文哲 民調 記者會

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