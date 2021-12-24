就職七周年民調卻落後 柯文哲：8年結束一定有成績可交

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。所有市府首長穿著白衣、黑褲，展現團結。柯文哲在觀賞就職七周年記者會，回顧施政影片時，播放到疫情部分，似乎眼泛淚光；對此，柯文哲說，沒有啦，沒有那麼嚴重，疫情能過關，是天祐台灣。

七周年記者會中，以防疫為主軸，市府還邀請三位市民代表，包括東明社宅青創戶、名山里里長薛群秀、環南市場攤商自治會長林勝東分享防疫過程中的小故事、大事件。

對於七年來的最大政績、最驕傲的部分，柯文哲說，政治是落實在人民生活的每一天，大家都看大的建設，但巷子裡劃設綠色的人行通道，這才是真正影響台北市民的生活，因為整個系統變得比較安全。